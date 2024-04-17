الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

باكستان .. ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة إلى 64

امطار باكستان
أمطار باكستان


تسببت الصواعق والأمطار الغزيرة بمصرع 14 شخصا في باكستان، ما يرفع حصيلة الضحايا خلال الـ4 أيام من الطقس السيئ إلى 63 على الأقل، حسبما أعلن مسؤولون محليون اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، قال المتحدث باسم إدارة الكوارث الوطنية، خورشيد أنور، إن انهيار بنايات أدى لمقتل 32 شخصا، بينهم 15 طفلا و5 نساء.


وأضاف أن العشرات أصيبوا في شمال غربي البلاد بسبب تضرر 1370 منزلا.


وأبلغت سلطات إقليم البنجاب شرقي البلاد عن وقوع 21 حالة وفاة بسبب الصواعق والانهيارات، في حين أبلغت حكومة إقليم بلوشستان في جنوب غرب البلاد عن 10 قتلى عندما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في أعقاب فيضانات. (بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
661fac6d4c59b73caa718917

الكرملين: اتصالات روسيا مع إيران وإسرائيل بنّاءة

منذ 33 دقيقة
مضيق هرمز - (أرشيفية)

مضيق هرمز.. توترات تعود لعقود في الشريان النفطي العالمي

منذ2 ساعة
عنصر من الشرطة البريطانية (أرشيفية)

لندن.. شرطي بريطاني يتعرض لعملية طعن

منذ2 ساعة
الصحة العالمية: حجم الدمار في مستشفيات غزة مفجع

الصحة العالمية: حجم الدمار في مستشفيات غزة مفجع

منذ6 ساعة
مجلس الأمن

جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن الأونروا بطلب من الأردن

منذ8 ساعة
طائرة تهبط وسط السيول في مطار دبي

"طيران الإمارات" تعلق إجراءات سفر المغادرين من دبي

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سماء الأردن

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التصعيد الإسرائيلي الإيراني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الصراعات المجدولة في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

نستبدل أسيادا بأسياد

سائد كراجة |اليوم

مناورة عابرة للقارات!

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ20 ساعة
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشحن في الأردن

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر
 
 