باكستان .. ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة إلى 64



تسببت الصواعق والأمطار الغزيرة بمصرع 14 شخصا في باكستان، ما يرفع حصيلة الضحايا خلال الـ4 أيام من الطقس السيئ إلى 63 على الأقل، حسبما أعلن مسؤولون محليون اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان



وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، قال المتحدث باسم إدارة الكوارث الوطنية، خورشيد أنور، إن انهيار بنايات أدى لمقتل 32 شخصا، بينهم 15 طفلا و5 نساء.



وأضاف أن العشرات أصيبوا في شمال غربي البلاد بسبب تضرر 1370 منزلا.



وأبلغت سلطات إقليم البنجاب شرقي البلاد عن وقوع 21 حالة وفاة بسبب الصواعق والانهيارات، في حين أبلغت حكومة إقليم بلوشستان في جنوب غرب البلاد عن 10 قتلى عندما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في أعقاب فيضانات. (بترا)