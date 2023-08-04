الجمعة 04 آب 2023
النسخة المطبوعة

ترامب بعد المحكمة: “يوم حزين جداً” للولايات المتحدة

oo1eO-copy-1536x1011
ترامب

ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بما وصفة بـ”يوم حزين جدا” للولايات المتحدة بعد مثوله أمام المحكمة يوم الخميس.
واعتبر ترامب أن توجيه التهم له “اضطهاد لخصم سياسي”.اضافة اعلان
واتفق الادعاء وفريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق ترامب، على أن الجلسة القادمة في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، ستكون يوم 28 أغسطس.
ودفع ترامب الخميس ببراءته من التآمر على المؤسسات الأميركية، بعد يومين من اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ومثل الملياردير الجمهوري أمام محكمة فدرالية تقع على مقربة من مبنى الكابيتول الذي اقتحمه أنصار له في 6 يناير 2021.
وترامب متهم بالتخطيط مع ستة آخرين لم تذكر اسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات، وهذه القضية هي الأخطر من بين ثلاث قضايا جنائية تهدد بعرقلة محاولته العودة إلى البيت الأبيض.
وقالت وسائل إعلام أميركية، إن ترامب غادر المحكمة عقب مثوله للتحقيق في التهم الموجهة إليه.
ماذا جاء في لائحة الاتهامات الجنائية لترامب؟
وجهت لائحة اتهامات جنائية لترامب، الثلاثاء، بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 خلال الفترة التي سبقت أعمال الشغب العنيفة التي ارتكبها مؤيدوه في مبنى الكابيتول مع قيام وزارة العدل بمحاسبته على جهده غير المسبوق لمنع التداول السلمي للسلطة الرئاسية، وتهديد الديمقراطية الأميركية.
تلقي اللائحة، المكونة من أربعة اتهامات ضمن القضية الجنائية الثالثة ضد ترامب، نظرة أعمق على لحظة مظلمة في تاريخ الولايات المتحدة أسفرت عن تحقيقات فيدرالية شاملة، وجلسات استماع عامة.
تؤرخ لائحة الاتهام لحملة من الأكاذيب حول نتائج الانتخابات استمرت عدة أشهر.
جاء في لائحة الاتهام أنه حتى عندما أدت تلك الأكاذيب إلى تمرد فوضوي في مبنى الكابيتول، سعى ترامب لاستغلال هذا العنف بالإشارة إليه كسبب لتأخير عملية فرز الأصوات، والتي حسمت هزيمته.
تضمنت لائحة الاتهام، التآمر للاحتيال على حكومة الولايات المتحدة التي قادها ترامب يوما ما، والاعتداء على “الوظيفة الأساسية” للديمقراطية.
87d66d46347233954c987aa4d05f1e54

لا خطط لتغييرات كبيرة لقوانين حرية الرأي في السويد 01 آب 2023

_128155683_a1a6267491900d17b322ff6d27b421a792bd07090_0_5266_35051000x666

العفو عن زعيمة ميانمار السابقة سو تشي في 5 اتهامات 01 آب 2023

منتجع "شيلا" المطل على البحر الأسود شمال شرقي إسطنبول

لسبب مريع.. إغلاق جميع الشواطئ في منتجع "شيلا" التركي 01 آب 2023

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى 01 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
النيجر وافريقا

لماذا تباينت المواقف الإفريقية حيال انقلاب النيجر؟

02 آب 2023
المساعدات في نيجيريا

رغم الانقلاب.. الأمم المتحدة تواصل تقديم مساعدات للنيجر

29 تموز 2023
64bf7a894c59b7409b383ea4

ترامب يواجه تهماً جديدة في إطار قضية الوثائق السرية

28 تموز 2023
انقلاب الجيش النيجيري

جيش النيجر يعلن ولاءه لقادة الانقلاب

27 تموز 2023
اقرأ أيضا
5b559ed8d43750d87a8b4604

إسرائيل تبيع"مقلاع داوود" لفنلندا

منذ21 ساعة
e31ddb7ff00e914da01297a28da1a18539facc69-1051x891

مشروع قانون "شديد القسوة" بشأن الحجاب في إيران ردا على الاحتجاجات

منذ24 ساعة
280718

أوكرانيا تعلن إسقاط 15 مسيّرة فوق كييف ليلا

03 آب 2023
107268533-1688766073376-don

لماذا يعد توجيه لائحة اتهام جديدة لترامب سابقة تاريخية؟

02 آب 2023
النيجر وافريقا

لماذا تباينت المواقف الإفريقية حيال انقلاب النيجر؟

02 آب 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 97 فلسطينيا برصاص الاحتلال في نابلس

02 آب 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
 