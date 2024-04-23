الثلاثاء 23 نيسان 2024
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“غوغل” تطرد مزيدا من الموظفين بعد احتجاجات على علاقات الشركة مع "إسرائيل"

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إحدى المظاهرات المنددة بدعم “غوغل” لـ "إسرائيل"

قامت شركة “غوغل” الأميركية بفصل حوالي 20 موظفا إضافيا، قالت إنهم شاركوا في احتجاجات تندد بصفقة الحوسبة السحابية التي أبرمتها الشركة مع الحكومة الإسرائيلية، حسب صحيفة “واشنطن بوست”.

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بذلك وصل إجمالي عدد الموظفين الذين تم فصلهم في الأسبوع الماضي بسبب هذه القضية إلى أكثر من 50، وفقا لمجموعة النشطاء التي تمثلهم.


وأكد متحدث باسم “غوغل” أنها طردت مزيدا من الموظفين مع مواصلة تحقيقاتها في احتجاجات 16 أبريل التي تضمنت اعتصامات في مكاتب الشركة في مدينتي نيويورك وسانيفيل بولاية كاليفورنيا.


وتأتي عمليات الفصل من العمل هذه بعد أيام على قيام الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي بإبلاغ الموظفين في مذكرة على مستوى الشركة أنه لا ينبغي لهم استخدام الشركة “كمنصة شخصية” أو “النزاع حول القضايا الخلافية أو مناقشة السياسة”.


والأسبوع الماضي طردت “غوغل” 28 موظفا شاركوا في إضراب لمدة 10 ساعات في مكاتب الشركة احتجاجا على تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية ومع الجيش الإسرائيلي.-(وكالات)

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