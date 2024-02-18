الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فيتو أميركي ينتظر مشروع قرار الجزائر لوقف إطلاق النار في غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن
دعت الجزائر مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد بعد غد الثلاثاء للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة، لكن شبح الفيتو الأميركي ينتظر مشروع القرار الجزائري.اضافة اعلان

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيصوّت الثلاثاء المقبل على مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.

وأطلقت الجزائر مشاورات حول مشروع القرار إثر قرار محكمة العدل الدولية في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، الذي دعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة.

وحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري؛ فإن مجلس الأمن يدعو لـ "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف". كما يرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكان المدنيين لفلسطينيين"، ويدعو إلى وضع حد لهذا "الانتهاك للقانون الدولي".

وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن الجزائر طلبت أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء القادم على النص بصيغته الراهنة. لكن المندوبة الأميركية لدى المنظمة الأممية ليندا توماس-غرينفيلد قالت إن واشنطن لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا، وإذا طُرح للتصويت بصيغته الحالية، فلن يُعتمد.

وفي تصريح لها مطلع فبراير/شباط الجاري، رأت غرينفيلد مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد "تهديدا بتقويض" المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة أميركية-مصرية-قطرية؛ لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في غزة، وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

وأضافت المندوبة الأميركية أن على مجلس الأمن الدولي "ضمان أن يؤدي أي إجراء يتخذه في الأيام المقبلة إلى زيادة الضغط على حماس، لكي تقبل الاقتراح المطروح على الطاولة".

على الجانب الفلسطيني قال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور "نعتقد أن الوقت حان لكي يتبنى مجلس الأمن قرارا بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".

يذكر أن الإدارة الأميركية ضربت عرض الحائط بكل الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي، واستخدمت حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروعات قرارت تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في أكتوبر/تشرين الأول، ثم في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضيين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
تحالف مؤيد لفلسطين ينظم اليوم 100 مسيرة بعشرات الدول

تحالف مؤيد لفلسطين ينظم اليوم 100 مسيرة بعشرات الدول

17 شباط 2024
محكمة العدل الدولية في لاهاي.-(أرشيفية)

العدل الدولية: أمر المحكمة بشأن التدابير المؤقتة ينطبق على جميع أنحاء غزة

17 شباط 2024
مظاهرة داخل الكونغرس تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

مظاهرة داخل الكونغرس تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

16 شباط 2024
إصابة جندي إسرائيلي

جيش الاحتلال يعترف بإصابة 5 عسكريين بمعارك غزة خلال 24 ساعة

05 شباط 2024
اقرأ أيضا
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني

مفوض الأونروا: إسرائيل تهدف إلى تدمير المنظمة

منذ 40 دقيقة
مصادر أميركية: تنامي العداء لواشنطن لدعمها المطلق لإسرائيل

مصادر أميركية: تنامي العداء لواشنطن لدعمها المطلق لإسرائيل

منذ1 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

بايدن يعزو سقوط مدينة أوكرانية بيد القوات الروسية إلى “تقاعس” الكونغرس الأميركي

منذ1 ساعة
قنابل تستخدم من الجو على متن حاملة الطائرات آزنهاور بجنوب البحر الأحمر (رويترز)

واشنطن تضع شرطا مقابل توفير ذخائر دقيقة لإسرائيل

منذ2 ساعة
المستشار الألماني أولاف شولتز

المستشار الألماني: يمكن للفلسطينيين الاعتماد علينا لحل الدولتين

منذ23 ساعة
إنغر أندرسن

كيف يمكن لجمعية الأمم المتحدة للبيئة أن تقود العالم نحو مستقبل مستدام؟

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأردن أمام مهددات الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

سمير سعادة.. وداعا!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حجر الزاوية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات النيابية المقبلة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"الملكية" و"جت" ستون عاما على الطريق وفي السماء

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات | منذ14 ساعة
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات | منذ14 ساعة
بلينكن بحث مع غالانت

‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

ترجمات | منذ14 ساعة
محكمة العدل الدولية

الآمال الكبيرة وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ترجمات |16 شباط 2024
1708024698585582400

تهديد الحوثيين للشحن البحري: التداعيات الإقليمية والسياسة الأميركية

ترجمات |16 شباط 2024
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات |14 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

لندن

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي
 
 