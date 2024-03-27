متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية سيترك منصبه بسبب تغريدة

من المتوقع أن يترك المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي منصبه في الأيام المقبلة، وذلك بعد أزمة تسببت فيها تغريدة له انتقد فيها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بشأن إرسال المساعدات إلى غزة.

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ويبدو أن ليفي لن يعود إلى منصبه، بعد أن تم إيقافه قبل نحو أسبوعين بسبب تغريدته ضد كاميرون، حسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».



وأثارت التغريدة احتجاجاً حاداً من بريطانيا.



وقبل نحو 10 أيام كتب كاميرون: «أحث إسرائيل على السماح بدخول مزيد من شاحنات (المساعدات) إلى غزة».



ورد ليفي على كاميرون، وكتب: «آمل أن تكونوا على علم أيضاً بأنه لا توجد قيود على دخول الغذاء أو الماء أو الدواء أو معدات الإيواء إلى غزة، وفي الواقع فإن المعابر لديها طاقة فائضة. اختبرنا. أرسلوا 100 شاحنة أخرى يومياً إلى معبر كرم أبو سالم وسنُدخلها».



وقالت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن هذه الواقعة كانت «القشة التي قصمت ظهر البعير»، وإن هناك وقائع أخرى هاجم فيها ليفي الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله بشدة، بينما أرادت إسرائيل خفض التصعيد.-(وكالات)