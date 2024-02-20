الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف الحرب

مجلس الأمن
مجلس الأمن
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية تقدمت به الجزائر باسم المجموعة العربية.اضافة اعلان

وكانت الجزائر قد وزعت المشروع مبدئيا في نهاية الشهر الماضي، لكن بعض الأعضاء الدائمين طالبوا بالتفاوض على القرار، فيما هددت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)، ووزعت مشروعا بديلا للتصويت عليه خلال الأيام القادمة.

ويطالب المشروع الجزائري بوقف الحرب على غزة، والطلب من أطراف النزاع الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وينص المشروع الأميركي على "وقف نار مؤقت عندما تسمح الظروف"، ويؤكد "الحاجة الماسة إلى خطة لضمان حماية المدنيين وتجنب نزوحهم في حال وقوع هجوم عسكري كبير في رفح".-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
السنوار

حماس ترد على "فبركات" الاحتلال بشأن السنوار

منذ22 ساعة
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية تستمع لمرافعات تتعلق باحتلال فلسطين

منذ23 ساعة
قتلى جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لخسائره البشرية

منذ24 ساعة
دبابة ألمانية من طراز ليوبارد 2

أميركا ليست منهما.. دولتان تدعمان الاحتلال بعدد مهول من الأسلحة

18 شباط 2024
اقرأ أيضا
تقارير أممية لتعرض فتيات غزيات للاغتصاب والإعدام من ضباط إسرائيليين

تقارير أممية تكشف عن تعرض فتيات غزيات للاغتصاب والإعدام من ضباط إسرائيليين

منذ1 ساعة
قتلى من جنود الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه

منذ1 ساعة
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

منذ22 ساعة
مستوطنون متطرفون يضرمون النيران بمركبات فلسطينية بنابلس

مستوطنون متطرفون يضرمون النيران بمركبات فلسطينية بنابلس

منذ22 ساعة
السنوار

حماس ترد على "فبركات" الاحتلال بشأن السنوار

منذ22 ساعة
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية تستمع لمرافعات تتعلق باحتلال فلسطين

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

اعتياد الحرب أسوأ من الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

مدرسة الحيوان

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

نتائج الشركات في 2023

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاستدارة في التصريحات

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

ليحفظ كل صادق وطنه

سميح المعايطة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (1 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

رفح.. ومجزرة كبرى

زيدون الحديد |اليوم

في غزة حرب بين الحقد والحق

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات | منذ13 ساعة
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات | منذ13 ساعة
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
بلينكن بحث مع غالانت

‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

العالم وغزة

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy
 
 