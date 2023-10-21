موقع عبري: ضغط غربي على تل ابيب لتأجيل العملية البرية في غزة

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قال مسؤول إسرائيلي، السبت، إن العديد من الدول الغربية تضغط على إسرائيل لتأجيل شن غزو بري لقطاع غزة، خشية أن يؤدي ذلك إلى إحباط جهود تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى.جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن مسؤول سياسي إسرائيلي، لم يسمه، غداة إعلان حماس، مساء الجمعة، الإفراج عن أسيرتين أمريكيتين بعد جهود قطرية.وقال المسؤول الإسرائيلي إنه "في أعقاب إطلاق حماس لرهينتين من غزة، تضغط الولايات المتحدة والعديد من الحكومات في أوروبا بهدوء على إسرائيل لتأجيل شن غزو بري لغزة، خوفاً من أن يؤدي هذا التوغل إلى إحباط الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح المزيد من الرهائن في المستقبل المنظور".وأضاف: "الحكومات الغربية التي تضغط حاليا على إسرائيل لديها مواطنون من بين المفقودين، وتعتقد أنه كلما مر المزيد من الوقت، كلما أصبح من الصعب تأمين إطلاق سراح الرهائن".وتابع المسؤول الإسرائيلي: "تدرك الحكومات أن الغزو البري أمر محتمل للغاية، ولا تطلب من إسرائيل عدم شن أي غزو على الإطلاق، وبدلاً من ذلك يجب الانتظار لمحاولة معرفة ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الإضافية يمكن أن تنجح".ومساء الجمعة، قال "أبو عبيدة" متحدث "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، إنهم أطلقوا سراح محتجزتين أمريكيتين "لدواع إنسانية"، استجابة لجهود قطرية.وتقول تل أبيب إن أكثر من 200 إسرائيلي أسرى في غزة.وكانت حركة "حماس" خلال عمليتها التي أطلقتها من غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول اقتادت عشرات الإسرائيليين بينهم جنود وضباط من مستوطنات غلاف غزة إلى داخل القطاع، وفق ما أعلنت الحركة حينها.ولليوم الخامس عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. -(الأناضول)