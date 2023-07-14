"الإخوان المسلمين" في مصر: أزمة في التنظيم وتراجع في القدرات

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خيري عمر - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 14 حزيران (يونيو)) 2023بعد أن كانت ذات يوم حركة سياسة مهيمنة، تسببت الأزمات الداخلية المستمرة في "جماعة الإخوان المسلمين" في انقسام الجماعة وانسحابها من دائرة الضوء.* * *على مدى السنوات الماضية، واجهت جماعة الإخوان المسلمين المصرية عدة أزمات، لا سيما في مواجهة الضغوط الكبيرة المفروضة عليها من قبل الحكومة المصرية. كما واجهت الجماعة أيضًا تحديات داخلية متزايدة دفعتها لمضاعفة جهودها، وذلك في وقت تستمر فيه في طرح نفسها كجماعة سياسية معارضة. يجدر النظر في القرارات الداخلية التي اتخذتها الجماعة -التي كانت قوية ذات يوم- والتي دفعتها لتصبح على هامش الحياة السياسية المصرية. ويمكن أن توفر دراسة التحولات التى طرأت على أيديولوجية جماعة الإخوان وهيكلها التنظيمي مؤشرًا على مدى قابليتها للاندماج السياسي أو الاجتماعي.لطالما كانت التحديات التنظيمية التي تواجهها جماعة الإخوان المسلمين منذ فترة طويلة عاملاً حاسماً في تشكيل علاقاتها مع الدولة لعدة عقود، فطوال تاريخ الإخوان، كانت الإخفاقات التنظيمية الداخلية بارزة في جميع الأزمات التي مرت بها الجماعة. ومع سعيها إلى تحقيق مكانة حركة دولية، ازداد الوضع سواء، حيث واجهت الجماعة صعوبات في التعامل مع الحكومات الوطنية.من المؤكد أن الدولة المصرية مارست ضغوطًا كبيرة على الإخوان. في نهاية حقبة حسني مبارك، وبعد عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه في العام 2013، أصبحت الحكومة حاليًا تتبنى سياسة ممتدة لمكافحة التنظيم عبر تصنيفه ككيان إرهابي، وهي سياسة تقوم على أن وجود الحركة يمثل تهديداً للدولة ومصدراً للتطرف، وتزييف للوعي الاجتماعي على مدى 90 عامًا.مع ذلك، تعثرت الجماعة أيضًا بسبب الانشقاقات الداخلية، فبعد العام 2013، انزلقت الجماعة في أزمة تنظيمية نتيجة الإطاحة بها من السلطة، وهو ما ترتب عليه حدوث انقسامات داخلية بلغت ذروتها في العام 2021، حيث انقسمت الجماعة إلى تيارين أساسيين ومجموعات صغيرة أخرى. ومع انتقال قيادة الجماعة إلى الخارج، انكشفت عدم مناسبة نظامها الداخلي للوضع الجديد، وبدأت تعاني من مأزقين، يتمثل الأول في ارتباط النزاع بين الفِرق المختلفة بالخلاف حول صلاحيات المجلسين (الشورى المصري أو الشورى العام) في إسناد القيادة. والثاني، حيث تواجه الجماعة تنسيقاً أمنياً إقليمياً يحول دون تكاملها التنظيمي. وفي ظل هذه الأوضاع، ظل الخلاف حول ملء الفراغ التمثيلي للجماعة مشكلة دائمة.تراجعت مكانة القيم داخل جماعة الإخوان، فعلى الرغم من رسوخ مبدأ السمع والطاعة داخل الجماعة وتصوير مخالفته نوعاً من العصيان والفساد الأخلاقي، لم يطرأ أي تحسن على الاستقرار الداخلي داخل جماعة الإخوان المسلمين.وفي ما يتعلق بأيديولوجية الجماعة، بشكل عام استخدمت الجماعة حجج مفكريها المركزيين مثل حسن البنا وسيد قطب، حيث ركنت الجماعة، منذ نشأتها، إلى إرشادات حسن البنا في نسختها الأولية عن السلطة والحكم والدولة، وذلك على الرغم من عدم كفايتها للتعامل مع التغيرات المتواترة في النظام العالمي والدولة القومية. وعوضًا عن إيجاد حلول عملية للتعامل مع تلك التحديات، رأى فريق من الجماعة الابتعاد عن العمل السياسي والاكتفاء بالوعظ والإرشاد من دون ظهور خطة لهذا التوجه.من خلال استخدام خطاب قطب، صارت جماعة الإخوان أكثر اقتناعا بأن العالم الخارجي هو المخطئ، حيث اعتبر قطب أن مشكلة الإسلام تكمن في جهل المجتمع والعداء العالمي، فيما يسلم منطقياً بصلاح الفئة العصبة المؤمنة لحمل عبء الدعوة. وفي ظل هذه الأيديولوجية الموروثة من البنا وقطب، بررت الجماعة الإخفاق السياسي بعدم ملائمة البيئة وعيوب المجتمع، وغطت على أي جهود لتقييم الجماعة من الداخل، بما في ذلك مبادرة إنشاء لجنة "الأهداف والوسائل".على أي حال، يعاني الخطاب الحالي للجماعة من ركود مُمتد وفجوة زمنية، ظهرت ملامحها في هيمنة المحنة والتضحية والرعاية الإلهية. كما تراجعت قوة الإلزام الذاتي بالبقاء في الجماعة أو الخضوع لمركز واحد، كما تشير إلى عدم كفاية الأفكار الميثولوجية لضمان التماسك التنظيمي، وهو ما يشير إلى تحول واسع في القيم التنظيمية، تم اختزاله في عمليات استنزاف للقدرات قامت بها مجموعات صغيرة من مجلس شورى الجماعة.وفي غياب ذاكرة تنظيمية متماسكة للجماعة، فإن أي محاولة لإعادة تقييم مهمة الجماعة وأهدافها لن يتوفر لها أي خيار سوى البدء من الصفر. وتشير البيانات المختلفة إلى أن الإطار التنظيمي للجماعة لا يتضمن نظرية إطار فكرى واضح يساهم في تقديم حلول، لكنه يعمل على تجنب النقاش حول المسؤولية والعلاقات السببية في تقييم المآل السياسي والتنظيمي. وساهمت هذه القناعات في تعطيل المسارات الإصلاحية، كما منعت الاجتهاد والتكيف مع الظروف، وتفسير الفشل في عدم تحقيق مشروع الدولة الإسلامية وعدم مبارحة مرحلة الفرد في المجتمع.يمكن النظر إلى الأزمة الداخلية في جماعة الإخوان من زاوية أنها تمثل تبديداً لرأس المال الاجتماعي، حيث تعاني الجماعة باستمرار من تآكل النخبة القيادية وتسرب الأعضاء. وتكشف تجربة المنفى هذا الميل إلى الانقسام، حيث كان من المفترض أن تساعد حرية العمل من الخارج على تجميع وتوحيد قدراتها، لكنها، على العكس من ذلك، دخلت في انقسامات متتالية. وفي حين يكافح التنظيم للسيطرة على فروعه المتعددة، إلا أن قدراته الأيديولوجية المحدودة جعلت البحث عن مسارات للخروج من الأزمة شبه مستحيلة.وفق هذه السياقات، لا يتمتع خطاب الإخوان بقدرة التكيف مع الوضع السياسي، وهو يتحول من المركزية الإصلاحية إلى الغاضبة من دون القدرة على إنتاج تأويل يناسب حاجات الجماعة للبقاء أو فتح مسار للعلاقات. وبدت لغة الصراع واضحة في محاولة التقارب مع الدولة. فلدى طرح فكرة الانسحاب من السياسية، استخدم البيان تعبير الصراع كمرادف للمشاركة، ويعبر الحديث اللاحق عن المشاركة في مرحلة انتقالية (أثناء مناقشات الحوار الوطني في الخارج في العام 2022) عن جانبين: اهتزاز التصور عن المرحلة المقبلة وضعف الاستعداد لتتغير، وارتكاز الثقافة السياسية على محورية السلطة والتغيير من أعلى خلافاً للأدبيات التقليدية القائمة على النزعة الإصلاحية.كما تفتقر جماعة الإخوان أيضًا إلى النفوذ الاقتصادي. فخلال السنوات الماضية، لم يظهر لها تأثير في السياسات النقدية أو المالية، كما لم تتمكن من تكوين شبكات للتأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر. وبخلاف إعداد الحملات للإفراج عن المحبوسين، لم تلق استجابة من الدول أو المنظمات الدولية. ومع تداخل الأزمات الأيديولوجية والاجتماعية والتنظيمية والاقتصادية لجماعة الإخوان، تتحول الحركة إلى جيوب معزولة بجماهير محدودة، وهي حالة لا تسمح لها بتوفير الجاذبية والثقل السياسي.*د. خيري عمر: أستاذ العلوم السياسية في جامعة صقريا (تركيا) سابقاً. عمل باحثاً في عدة مراكز بحثية. ونشر مقالات وبحوثاً عديدة عن السياسية في أفريقيا ومصر والشرق الأوسط