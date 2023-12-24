الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يُنشىء فرقاً طبية لمساعدة من ينوي الانتحار

جندي احتلال يحمل تابوتا- أرشيفية
جندي احتلال يحمل تابوتا- أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق برنامج لمساعدة الجنود الذين يعانون من الاضطرابات النفسية بسبب الحرب في غزة، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن هذا البرنامج يهدف بالأساس للتعامل مع الميول الانتحارية للجنود.

اضافة اعلان


الصحيفة الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين قولهم في تقرير نشرته الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول 2023، إنه سيتم تشكيل فرق من ممرضين وأطباء نفسيين، يستطيعون التعامل مع الميول الانتحارية من أجل إجراء تقييم للجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية.


كما تابعت الصحيفة أن الحرب المستمرة على قطاع غزة تفرض ثمناً باهظاً لا يطاق في الأرواح، والإصابات الجسدية، والاضطرابات النفسية، خصوصاً بين المعاقين من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط اتهامات للحكومة بالتخلي عنهم.

فيما أشارت إلى أن البرنامج الجديد سيبدأ أعماله في فبراير/شباط المقبل، وسيشمل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يتلقون العلاج من حروب إسرائيل السابقة على غزة، ويزيد عددهم عن 13500 جندي.


بينما لفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن 2800 جندي دخلوا إلى قائمة إعادة التأهيل النفسي، بينهم 3% يعانون من حالة خطيرة، و18% من مشاكل عقلية بسبب "إجهاد ما بعد الصدمة".


أزمة جيش الاحتلال الإسرائيلي تتفاقم

كما نقلت عن رئيسة وحدة الخدمة الاجتماعية في قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب، نوا روفا، قولها إن هنالك من يعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة، الذين يتصلون بمشرفيهم، أو أفراد أسرهم، طلباً للإغاثة، قائلةً إنه لا يوجد حل لهذه المشكلة حالياً، مؤكدة أن الأعداد سوف تتضاعف خلال عامين.


تابعت: "عندما يكون لديّ جندي معاق يخبرني بأنه في محنة وقرر الذهاب إلى الغابة، أو عزل نفسه، وأن لديه أفكاراً سيئة، ويفكر في إيذاء نفسه، الشيء الوحيد الذي نفعله هو إخبار الشرطة. وفي كثير من الأحيان يؤدي استدعاء الشرطة إلى تفاقم الوضع".


كما أضافت: "من هنا وُلدت فكرة فريق الأزمات، وهي وحدات متنقلة على مدار الساعة، من ممرضين، وأطباء نفسيين، يعرفون كيف يتعاملون مع الميول الانتحارية، إلى جانب مسعفين".


فيما نشرت الصحيفة في نهاية التقرير أرقاماً مخصصة للمساعدة في حالات التفكير بالانتحار، طالبةً من المعنيين أو من يعرف أحداً يعاني من ميول انتحارية الاتصال وطلب المساعدة.

يأتي ذلك بعد يومين من شهادة جندي إسرائيلي مصاب بسبب الحرب على غزة، أمام برلمان الاحتلال "الكنيست"، قال فيها إنه يبول على نفسه ليلاً بسبب الخوف، وقال أفيخاي ليفي، إنه لا يتمكن من النوم ليلاً دون أن يتعاطي الكحول.


كما قال جندي جيش الاحتلال الإسرائيلي غاضباً إنه كاد يقتل امرأة عدة مرات، حيث أشار لها خلال الحديث دون أن يسمي درجة قربها منه، كما أوضح أنه من شدة الخوف لا يستطيع النوم، وأنه لا ينام إلا حينما يشرب الكحول، حيث بات مدمناً له، وإذا نام فإنه يتبول على نفسه، وفق قوله.


عن تجربته في المعارك الدائرة بغزة قال الجندي إنه يتخيل قذائف الـ"آر بي جي" تطير فوق رأسه، ويتخيل نفسه في جرافة يقاتل ويشم رائحة الجثث، في إشارة إلى الجنود والضباط بجيش الاحتلال الذين قُتلوا خلال مواجهة عناصر المقاومة الفلسطينية في القطاع. -وكالات 

 

اقرأ أيضاً: 

"متلازمة حرب تموز".. انتحار 58 جندياً إسرائيلياً واضطرابات نفسية في صفوفه

"أتبول على نفسي من الخوف".. تصريحات جندي إسرائيلي بعد عودته من القتال في غزة (فيديو)

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
عشرات الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع

صحفي إسرائيلي: كان على الجيش توجيه ضربة أكثر إيلاماً لغزة (فيديو)

20 كانون الأول 2023
هذه الوحدات ليست وحدات دعم، معظمها يتمركز في مناطق شديدة الخطورة بالقرب من الحدود، ولكن ليس داخل غزة

صدمة بصفوف جيش الاحتلال.. يرتدون سترات واقية تعود لحرب فيتنام

09 كانون الأول 2023
زيادة ملحوظة في حالات التسمم الغذائي والأمراض المعوية بين الجنود الإسرائيليين في غزة

يعانون من الإسهال كل 20 دقيقة.. ماذا يحدث لجنود الاحتلال في قطاع غزة؟

05 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
الجندي الإسرائيلي أفيخاي ليفي

"أتبول على نفسي من الخوف".. تصريحات جندي إسرائيلي بعد عودته من القتال في غزة (فيديو)

23 كانون الأول 2023
دانيال هاغاري

"هآرتس": الإسرائيليون يحتاجون إلى أكاذيب "هاغاري" ليعتقدوا أنّهم ينتصرون

23 كانون الأول 2023
فتية فلسطينيون يجلسون فوق ركام منازلهم المدمرة في غزة - (وكالات)

بعد الهدم والقتل جاء الجوع للغزيين

21 كانون الأول 2023
هآرتس -(الغد)

سموتريتش يدهور الاقتصاد

20 كانون الأول 2023
هآرتس

الوزراء سيواجهون قريبا خيبة اليمينيين من نتائج الحرب بغزة

20 كانون الأول 2023
عشرات الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع

صحفي إسرائيلي: كان على الجيش توجيه ضربة أكثر إيلاماً لغزة (فيديو)

20 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مم أخاف؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

توظيف مقصود لخسائر الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

المغالطة في فهم "الحضارة"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

المنح الخارجية في موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

ملهى الرعيان

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات | منذ17 ساعة
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات | منذ17 ساعة
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
 