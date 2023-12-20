الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"تمنى قتل 100 ألف فلسطيني"

صحفي إسرائيلي: كان على الجيش توجيه ضربة أكثر إيلاماً لغزة (فيديو)

عشرات الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع
عشرات الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع

اعتبر صحفي إسرائيلي أنه كان ينبغي على جيش الاحتلال قتل 100 ألف فلسطيني في قطاع غزة بالضربة الأولى من الحرب، التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ قال محلل الشؤون العربية بالقناة 13 الإسرائيلية تسفيكا يحزقيلي، في مقطع مصور متداول لم يحدد تاريخه: "وفق رأيي كان بإمكان الجيش الإسرائيلي تسديد ضربة أكثر إيلاماً بقتل 100 ألف شخص في البداية".

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وأضاف الصحفي الإسرائيلي أنه يوجد 20 ألفاً من رجال حماس غزة، وتابع: "لا أدري من المشارك أو غير المشارك في الحرب، ومن الأبرياء".


وعندها توجه له أحد الصحفيين بالاستديو بالسؤال: "هل فعلاً تريد قتل 100 ألف فلسطيني؟".

فرد يحزقيلي بالقول: "لقد قتلوا لنا 1400 شخص، لقد كان علينا تسديد ضربة قاسية على غزة مثل معركة الرصاص المصبوب". في إشارة إلى حرب عام 2008 عندما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متزامنة شملت العديد من المواقع والمباني في القطاع، من بينها موقع للشرطة أثناء حفل تخريج فوج جديد.

 

ثم سأله الصحفي رفيف دروكر، المحلل بالقناة ذاتها: "لكن هل تريد قتل 100 ألف؟ هل تعلم عم تتحدث؟". فرد عليه يحزقيلي: "أنا أومن بهذا وليس أنت، لقد قاموا بقتل 1400 شخص، وكان يمكنك الخروج إلى حملة عسكرية".

 


وأضاف: "أنت تعلم، لا أدري كم سنصل في النهاية بأعداد القتلى، لقد كان عليك من البداية الوصول إلى هذا الرقم"، في إشارة إلى دعوته لقتل 100 ألف في غزة.


كما تابع الصحفي الإسرائيلي: "وبعد ذلك تذهب إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى، ولكن كان علينا تسديد ضربة عسكرية أقوى مما نراه اليوم". 


صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لقواته في شمال قطاع غزة/ الجيش الإسرائيلي

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 19 ألفاً و667 قتيلاً و52 ألفاً و586 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.


ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنّت حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.وقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسرت "حماس" نحو 240 بادلت 110 منهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام انتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري بوساطة قطرية مصرية أمريكية. -عربي بوست

 

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