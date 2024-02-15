الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عائلات الأسرى تتوعد نتنياهو بتصعيد حراكها

عائلات الأسرى الإسرائيليين يخرجون في اعصامات ضد نتنياهو
عائلات الأسرى الإسرائيليين يخرجون في اعصامات ضد نتنياهو

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إن قرارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -بشأن مفاوضات صفقة التبادل- تضحية بهؤلاء الأسرى، وتوعدت بـ"تصعيد الحراك".

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وطالبت الهيئة باجتماع فوري مع نتنياهو ومجلس الحرب "بعد تجاهلنا منذ نحو أسبوع".

 

وفي مطلع الأسبوع الحالي، اعتصمت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة قبالة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا جنوب حيفا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عدد من أهالي الأسرى أنهم فقدوا الثقة بالحكومة ويجرون تحركاتهم الخاصة.


وجاء الاعتصام في إطار ضغوط تمارسها عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع المقاومة، حيث يقر مسؤولون إسرائيليون بأن التبادل هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى.

 

 

 

 

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