120 مليون شيكل لتعزيز أمن المستوطنين بالقدس

أعلن وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي "ايتمار بن غفير"، اليوم الأحد، عن تخصيص 120 مليون شيكل (40 مليون دولار)، لصالح تعزيز المستوطنات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.



وقالت القناة السابعة الإسرائيلية "إن بن غفير أقر خطة سيجري المصادقة عليها من قبل حكومة الاحتلال، تهدف لرصد 120 مليون شيكل، لصالح مستوطنات القدس بهدف تعزيز الأمن فيها".

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وتشمل الخطة، بناء مراكز شرطة، وتخصيص برامج جديدة للشرطة الإسرائيلية، ونشر المزيد من الكاميرات الأمنية، وتعزيز قوات شرطة الاحتلال في القدس والمستوطنات والطرق الاستيطانية، وزيادة رواتب عناصر الشرطة وأعدادها.



وبحسب القناة، قال بن غفير اليوم الأحد، "إنّ هذه الخطة هدفها استعادة الأمن الشخصي للإسرائيليين في القدس".