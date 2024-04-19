أجندة الكرة الطائرة.. برنامج حافل بمنافسات محلية ومشاركات خارجية

مصطفى بالو

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عمان - بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات أندية الدرجة الممتازة للرجال والسيدات، ضمن أجندة اتحاد الكرة الطائرة للموسم 2024.ولاقى اقتراح انطلاق موسم الكرة الطائرة المحلي مبكرا وبالتحديد أوائل العام الحالي، تأييدا من ناديي شباب الحسين بطل ثلاثية ألقاب الرجال الموسم الماضي، ودي لاسال بطل دوري السيدات، إلا أن العديد من الأندية الممتازة خالفت الطرح، ليعلن الاتحاد بدء بطولات أندية الرجال والسيدات من خلال مسابقة كأس السوبر في تموز (يونيو) المقبل.وتناقش العديد من اندية الدرجة الممتازة، لا سيما شباب الحسين بطل السوبر والدوري وكأس الأردن وبطولة الأندية الشاطئية، ووصيفه عيرا، موعد انطلاق تدريبات فرقهما للموسم الجديد، والمتوقع، من خلال تحديد التعاقدات المحلية من المدربين واللاعبين.وبحسب أجندة "الطائرة" للموسم 2024، فإن النشاط المحلي انطلق منذ شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، من خلال تسجيل اللاعبين، وتسديد اشتراكات الاتحادات العربية والاسيوية والدولية، وانطلاق تدريبات المنتخبات الوطنية لفئات الشباب والواعدين والواعدات والشواطئ.وأقيمت بطولة البراعم (مواليد 2009)، ثم جاءت المشاركه في سلسلة بطولات غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات.وتواصلت نشاطات الكرة الطائرة خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، من خلال استكمال تسجيل الأندية للاعبيها، وإقامة بطولة دوري الناشئين (مواليد 2007)، واستضافة بطولة الأندية العربية الثانية والأربعين للرجال، بمشاركة شباب الحسين وعيرا، وسبقتها مشاركة شباب الحسين في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في سلطنة عمان، وواصلت المنتخبات الوطنية تدريباتها، وأقيمت بطولة الناشئات (مواليد 2007).وبعد مشاركتي شباب الحسين وعيرا الإقليمية والعربية، استمر سبات أندية الدرجة الممتازة التي أنهت الموسم 2023 في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تبعا للضائقة المالية، والتي تحول دون تجميع الأندية لفترة طويلة من الموسم، بسبب تكاليف الاجهزة الفنية واللاعبين وحجوزات الصالات التدريبية، فيما واصلت المنتخبات الوطنية استعداداتها لمختلف الفئات العمرية وللرجال والسيدات في "الطائرة الشاطئية، وشهد الشهر الحالي تعاقد اتحاد الكرة الطائرة مع مدير فني للفئات العمرية.ويحفل شهر أيار (مايو) المقبل، حسب خطة اتحاد الكرة الطائرة المعلنة، باستضافة البطولتين العربية وغرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات في مدينة العقبة، حيث تكثف المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات تدريباتها على ملاعب الأميرة آية الشاطئية، ومن المتوقع أن تعسكر في العقبة تحضيرا للمنافسات.ويقيم اتحاد الكرة الطائرة بطولة أندية الرجال والسيدات الشاطئية خلال شهر حزيران (يونيو)، والذي تكثف فيه أيضا المنتخبات الوطنية تحضيراتها للاستحقاقات المقبلة، في الوقت الذي يفتح شهر تموز (يونيو) المقبل أبوابه لنشاطات حافلة، لا سيما للأندية الممتازة، حيث يقص فريقا شباب الحسين وعيرا شريط افتتاح الموسم، من خلال مباراة كأس السوبر في 20 تموز (يونيو) المقبل، فيما تقام مباراة كأس السوبر للسيدات بين دي لاسال والنصر في 27 الشهر ذاته، وتسبقهما استضافة البطولة العربية الأولى للبراعم من مواليد 2008 و2009، واستضافة بطولة غرب اسيا للشباب (مواليد 2003).ويواصل قطار نشاطات اتحاد "الطائرة" مسيره في شهر آب (أغسطس) المقبل، حيث ستقام بطولة كاس الأردن لأندية الدرجة الممتازة للرجال، وتشهد الشهر ذاته عودة إقامة بطولة الدرع لأـندية الدرجة الممتازة للرجال، وينطلق غمار المنافسة فيه لأندية الدرجة الممتازة للسيدات، من خلال إقامة مسابقة كأس الأميرة آية، وتعقبها منافسات الدوري للسيدات، الذي تتخلله المشاركة في البطوله العربية للناشئات (مواليد 2006).ويقيم اتحاد "الطائرة" في أيلول (سبتمبر) المقبل، بطولة الشابات مواليد 2005، وبطولة الشباب مواليد 2005، والدوري التصنيفي لأندية الدرجة الأولى للرجال، فيما يحفل شهر تشرين الأول (اكتوبر) بإقامة بطولة الدوري الممتاز لأندية الرجال، واستضافة بطولة غرب آسيا لمنتخبات الرجال، إلى جانب المشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية لمنتخبات السيدات.ويسدل الستار على موسم الكرة الطائرة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والذي تتواصل فيه مشاركة منتخب السيدات في بطولة غرب آسيا الثانية، فيما تقام بطولة أندية الدرجة الاولى للسيدات، ويشارك منتخب الرجال في البطولة العربية الثالثة والعشرين.