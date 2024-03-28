الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأرثوذكسي يحافظ على لقبه بطلا لـ"سلة الناشئين"

من تتويج فريق الأرثوذكسي بلقب دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة - (من المصدر)
من تتويج فريق الأرثوذكسي بلقب دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة - (من المصدر)
عمان – حافظ فريق النادي الأرثوذكسي على لقبه بطلا لدوري الناشئين تحت 16 سنة بكرة السلة، للموسم الثاني تواليا، وذلك بحسمه سلسلة النهائي (3-2) أمام منافسه فريق اتحاد عمان، الذي حل وصيفا، فيما جاء فريق الإنجليزية في المركز الثالث.اضافة اعلان
وتناوب رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة السلة على تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، إلى جانب تسليمه الجوائز الفردية، والتي اختير فيها لاعب الأرثوذكسي الطيب قاسم أفضل لاعب على مستوى المتابعات تحت السلتين، كما نال لاعب فريق الإنجليزية هاشم فرج جائزة أفضل مصوب ثلاثيات، فيما سيطر لاعب الجليل أحمد البربري على جوائز؛ أفضل سارق للكرات وأفضل ممرر للكرات الحاسمة وهداف البطولة وأفضل لاعب.
وضمت التشكيلة المثالية للبطولة؛ كلا من اللاعبين: أحمد البربري "الجليل"، معتز صويص وعبدالمجيد شديفات ومحمد آدم "اتحاد عمان"، والطيب قاسم "الأرثوذكسي".
وحسم الأرثوذكسي اللقاء الفاصل (52-50)، والذي أقيم أول من أمس على صالة "إميل وماري حداد" في عبدون، وسط حضور جماهيري غفير من أنصار الفريقين.
وتبادل الفريقان الفوز في المباريات الأربع الماضية، حيث فاز الأرثوذكسي في المباراة الأولى (90-75)، ليعادل اتحاد عمان السلسلة بفوزه في اللقاء الثاني (70-56)، ثم عاد ليتقدم بفوزه في اللقاء الثالث
(72-67)، قبل أن يحقق الأرثوذكسي التعادل مجددا ويفرض لقاء فاصلا على اللقب بفوزه (80-68)؛ في سلسلة الدور النهائي، التي أقيمت من خمس مباريات.
وبالعودة إلى اللقاء، تقدم الأرثوذكسي (16-7) في الفترة الأولى، قبل أن تتعادل كفة الفريقين في الفترة الثانية (12-12)، ثم تقدم اتحاد عمان في الفترتين الثالثة (13-10) والرابعة (18-14)، لكن ذلك لم يمنع الأرثوذكسي من حسم المباراة لصالحه مع توهج لاعب ارتكازه الطيب قاسم، الذي اختير اللاعب الأفضل في النهائي بتسجيله 10 نقاط و27 متابعة "الدبل دبل" وتمريرة وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 28، فيما كان معتز صويص، المسجل الأبرز في المباراة من جانب اتحاد عمان بـ22 نقطة مع 6 متابعات وتمريرتين و3 ستيل بفاعلية 15.
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