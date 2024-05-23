الأنظار تتجه من "شاطئية طائرة" غرب آسيا إلى العربية

مصطفى بالو

اضافة اعلان

تتجه أنظار المتابعين، وتتجدد المنافسة في البطولة العربية للكرة الشاطئية للرجال والسيدات، والتي تنطلق مبارياتها يوم غد على ملاعب الأميرة آية الشاطئية بمدينة الحسين للشباب، بعد إسدال الستار على منافسات بطولة غرب آسيا الثانية أول من أمس، والتي توج بلقب الرجال فيها منتخب لبنان (ب) وحل وصيفا مواطنه (أ)، فيما توج بلقب السيدات منتخب لبنان (ب)، وحل منتخبنا الوطني للسيدات (ب) وصيفا وتقلد الميدالية الفضية في إنجاز جديد للكرة الطائرة والرياضة الأردنية.وتسحب قرعة البطولة العربية اليوم، والتي تشهد مشاركة ذات المنتخبات (الأردن، قطر، السعودية، عُمان، البحرين ولبنان)، فيما لم يشارك منتخب العراق بالمنافسات العربية، واكتفى منتخبنا الوطني للرجال بالمشاركة بمنتخب واحد يمثله اللاعبان ياسر عثمان وأحمد العواملة، حيث من المنتظر أن يصل اليوم أمين العام للاتحاد العربي فراس الحلواجي وعدد من أعضاء الاتحاد.قطيشات: سعداء بالإنجاز والثناءونقل نائب رئيسة اتحاد غرب آسيا جهاد قطيشات، تقدير رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، إلى لاعبتي المنتخب الوطني (ب) نانسي عياش وفرح العطعوط، لحصلوهن على الميدالية الفضية وتسطير إنجاز جديد للعبة والرياضة الأردنية، متمنية مواصلتهن الحضور في البطولة العربية ومعانقة الذهب، في الوقت الذي تمنت فيه حظا أوفر لمنتخب السيدات (أ) رهف ورغد حيمور.وأضاف: “وأاتي سعادتنا مضاعفة، نظير الثناء من رئيس واعضاء اتحاد غرب آسيا، ورؤساء الوفود ولجان الاتحاد الدولي والآسيوي، ولاعبي ولاعبات المنتخبات العربية، نظير نجاح التنظيم، والحلة الجديدة التي بدأت عليها الملاعب الشاطئية، وأجواء المنافسة، وهذا النجاح يحسب لكل من ساهم وقدم من وقته وجهده إداريا وتنظيميا وتحكيميا وفنيا لتحقيق النجاح الأردني، وما يهمنا تأكيد الحضور الأردني وحفاوتنا في استقبال الأشقاء العرب في بلدهم الثاني، ونأمل أن تتواصل النجاحات في البطولة العربية التي تنطلق منافساتها يوم غد”.الكواري: تنظيم مثاليومنافسات قويةمن جانبه، أكد رئيس اتحاد غرب آسيا القطري علي الكواري على مثالية تنظيم الاتحاد الأردني لمنافسات بطولة غرب آسيا الشاطئية في نسختها الثانية، مشيرا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من أسرة اتحاد الكرة الطائرة الأردني، مبينا أن البطولة حفلت بالقوة والندية في بطولتي الرجال والسيدات، وما ميزها ارتفاع عدد الدول المشاركة، وتوسيع قاعدة المنتخبات النسوية، والذي يصب في مصلحة الكرة الطائرة العربية في منطقة غرب آسيا، منوها أن اتحاد غرب آسيا لديه أجندة حافلة بالبطولات على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية بما يؤدي ارتفاع مؤشر الأداء والنتائج للدول الأعضاء في الاتحاد الإقليمي.إنجاز جديدوأكد مدرب المنتخب الوطني إسماعيل توفيق عن فخره بتحقيق “شاطئية” السيدات إنجازا جديدا في بطولة غرب آسيا، مفسرا : “رضينا بالبرونز في النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا، والآن تقدمنا خطوة مهمة بتقلد الميدالية الفضية، وإن كنا نمني النفس أن يتواجد أيضا منتخب (أ) طرفا معنا في النهائي، لكن قدمت الشقيقتان رهف ورغد حيمور مستوى طيبا، ولم يحالفهن الحظ بالوقوف على منصة التتويج، وأثبت المنتخبين (أ وب) على تطور الطائرة الأردنية، وعكسن اهتمام ودعم الاتحاد بتوجيهات سمو الأميرة آية بنت الفيصل، ومتابعة نائبها جهاد قطيشات، وبحثن تحسين التصنيف على لائحة الاتحاد الدولي، ونتطلع غلى نتائج أفضل والمنافسة على الذهب في البطولة العربية”.ووعبر الثنائي نانسي عياش وفرح العطعوط عن سعادتهما بتسجيلهما بتقلدهما الفضة في بطولة غرب آسيا، وإهداء هذا الإنجاز إلى الوطن والرياضة الأردنية، وأكدتا بفخرهما برفع علم الوطن فوق منصات التتويج، إذ أشارتا إلى قوة المنافسة وارتفاع المستوى الفني وعدد الدول المشاركة في هذه النسخة من البطولة الإقليمية، وأكدتا أن هذا الإنجاز نتاج عمل جماعي، وتكاملي في المنظومة اتحاديا وفنيا ولاعبات، وثمنتا جهود الجهاز التدريبي بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي والمدرب الوطني القدير إسماعيل توفيق.