 
السبت 25 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قرعة متوازنة للرجال والسيدات في "الطائرة الشاطئية العربية

من مراسم قرعة البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية أمس -(من المصدر)
من مراسم قرعة البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية أمس -(من المصدر)
عمان - أوقعت قرعة البطولة العربية للكرة الشاطئية، منتخب السيدات (أ) في المجموعة الأولى،  ومنتخب (ب) في المجموعة الثانية، فيما جاء منتخب الرجال (أ) في المجموعة  الثانية، بحسب القرعة التي أقيمت أمس، لتعطي شارة انطلاق مباريات البطولة اليوم، على ملاعب الأميرة آية الشاطئية بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وتقام مباريات البطولة في فترتين صباحية ومسائية حتى مساء بعد غد الاثنين، وضمت مجموعة منتخب الرجال الثانية، كل من عمان (أ)، لبنان (أ)، البحرين (أ)، والسعودية (ب)، فيما ضمت المجموعة الأولى كل من قطر (أ)، عُمان (ب)، لبنان (ب)، البحرين (ب) والسعودية (أ)، وفي منافسات السيدات جاء منتخب (أ) إلى جانب البحرين (ب)، السعودية (ب)، قطر (أ) ولبنان (ب)، فيما جاء منتخب السيدات (ب) إلى جانب قطر (ب)، لبنان (أ)، البحرين (أ)، والسعودية (أ).
وكانت المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات، قد خاضت غمار منافسات بطولة غرب آسيا التي أقيمت على الملعب ذاته، حيث ظفر منتخب السيدات (ب) الذي ضم اللاعبتين نانسي عياش وفرح العطعوط بالميدالية الفضية، فيما حل المنتخب الوطني (أ) الذي ضم التوأم رغد ورهف حيمور في المركز الرابع، في الوقت الذي تأهل فيه منتخب الرجال الذي ضم ياسر عثمان وأحمد العواملة إلى دور الثمانية، وودع فيه منتخب الرجال  الذي ضم خالد أبو مشرف وعبدالله سعيفان الدور الأول.
وأكد مدرب منتخب السيدات إسماعيل توفيق، أن القرعة متوازنة، في الوقت الذي اكتسبت فيه المنتخبات الوطنية الخبرة من مشاركتها الإقليمية، مبينا أن الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة باللاعبين واللاعبات، بتقديم الأفضل والمنافسة بقوة للوقوف على منصات التتويج.
وأشار توفيق إلى أن المستوى العام للمنتخبات في بطولة غرب آسيا، يعطي مؤشرا بالتتويج بغلة وافرة من الميداليات الملونة، منوها أن الطائرة الشاطئية الأردنية تقدم نفسها بقوة، ولامست الذهب في منافسات السيدات.
وأكد لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية، على جاهزيتهم الذهنية والبدنية والفنية للسباق العربي، مثمنين دعم واهتمام اتحاد الكرة الطائرة بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، وتحفيز نائبها جهاد قطيشات والجهود المبذولة من الجهاز الفني، واعدين بتقديم أفضل ما لديهم واستثمار الفرصة التنافسية الجديدة نحو انجازات نوعية للطائرة الأردنية.
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