"الجمباز" يباشر تدريباته في أنطاليا تأهبا لـ"كأس التحدي"

خالد تيسير العميري

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باشر المنتخب الوطني للجمباز تدريباته الفنية فور وصوله إلى مدينة أنطاليا التركية، أمس، تحضيرا لخوض منافسات بطولة كأس التحدي العالمي، والتي تنطلق فعالياتها اليوم وتختتم الاثنين المقبل.ويشرف الأرمني جورجن سيريكانيان على تدريب لاعبي المنتخب الوطني المشاركين في البطولة الدولية، وهم: أحمد أبو السعود وأحمد حبيب وأحمد سلامة، في وفد يضم إلى جانبهم عضو اتحاد الجمباز عادل عودة، رئيسا للوفد، والحكم منير صقر والمعالجة بدور الرواشدة.وأكد نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي، المهندس صالح الغويري، على أهمية البطولة بإعتبارها محطة تحضيرية لأبو السعود على جهاز “حصان المقابض”، وذلك قبل مشاركته في فعاليات الجولة الرابعة والأخيرة من سلسلة بطولة كأس العالم، والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل، وسيتم فيها الكشف عن هوية اللاعبين المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024” والتي تقام بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.ويتصدر أبو السعود الترتيب العام على جهاز “حصان المقابض” بإجمالي 73 نقطة (30 نقطة لإحرازه ذهبية جولة مصر، و25 نقطة لفوزه بفضية جولة ألمانيا، و18 نقطة لاحتلاله المركز الخامس في جولة أذربيجان)، متقدما عن منافسيه الكازاخستاني ناريمان كوربانوف، الذي يأتي ثانيا بإجمالي 66 نقطة، والكوري الجنوبي هور وونغ صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة. ويحتاج أبو السعود إلى تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى بـ “جولة قطر” الحاسمة من أهل إنجاز هدف التأهل الأولمبي بشكل رسمي، للمرة الأولى في تاريخه وعلى صعيد اتحاد اللعبة.