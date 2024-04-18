السباق التأهيلي الأول للقدرة والتحمل يقام في 26 الحالي

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ينطلق في السادس والعشرين من شهر نيسان (أبريل) الحالي، السباق التأهيلي الأول للقدرة والتحمل، والذي يقيمه الاتحاد الملكي للفروسية، ويضم فئتي 40 كم و80 كم، ويعد باكورة نشاطات الاتحاد لهذه المسابقة للعام الحالي.وينتظر أن يشهد السباق مشاركة واسعة من الفرسان والفارسات من مختلف الأعمار، بحثا عن إثبات أنفسهم والتواجد في السباقات الرسمية المقبلة، ويسبق انطلاق السباق الفحص البيطري لجميع الخيول قبل موعد الانطلاق بيوم واحد من أجل التأكد من سلامتها وجاهزيتها.وحسب خطة الاتحاد، يقام السباق التأهيلي الثاني يوم الحادي والثلاثين من شهر أيار (مايو) المقبل، والسباق التأهيلي الثالث يوم الثاني عشر من شهر تموز (يوليو) المقبل، والسباق التأهيلي الرابع يوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.كما تتضمن إقامة سباقات دولية ومنها، سباق الحسين الثالث للقدرة والتحمل لمسافة 100 كم و120 كم، يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويحظى السباق على وجه التحديد باهتمام كبير من سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، وينظم الاتحاد السباق سنويا، في اليوم الذي يصادف ذكرى ميلاد جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، ويشارك فيه نخبة من الفرسان من الأردن والدول العربية والأجنبية.وتعد سباقات القدرة والتحمل من النشاطات المميزة التي ينظمها الاتحاد، وتحظى باهتمام كبير من قبل مالكي الخيول في الأردن، الذين يحرصون على المشاركة في مختلف السباقات الدولية أو التأهيلية التي ينظمها الاتحاد، والتي تميز بها اتحاد الفروسية الملكي منذ سنوات طويلة، وأصبحت محط إعجاب وتقدير المشاركين والمشاركات العرب والأجانب.وتتميز السباقات بمشاركة الخيول العربية الأصيلة التي تملك المواصفات، وخاصة التركيب الجسمي الذي يؤهلها للمشاركة في سباقات القدرة والتحمل، وسط متابعة من محبي رياضة الفروسية.