هنتر وجلمور وباتريك وهاريس يعززون قائمة "الأجانب" في بطولة الأردن لكرة السلة

خالد تيسير العميري

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استقر المدرب الوطني محمد حمدان على لاعب الجناح الأميركي هنتر ستريت (188 سم)، لتمثيل فريقه في بطولة الأردن للرجال بكرة السلة، والمزمع إنطلاقها في 9 أيار (مايو) الحالي، بمشاركة 7 فرق، إلى جانب المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 سنة.والتحق المحترف الأميركي (24 عاما) بالتدريبات الجماعية للفريق والتي يقودها محمد حمدان ومساعده محمد نوارة إلى جانب تواجد زيد الربضي مديرا للفريق، الذي يضم اللاعبين أشرف الهندي وهاشم عباس ومحمود الهزايمة وهاني الفرج وخالد الظاهر ومحمد ناصر الدين ومنير ادعيس وسلطان اللوزي وفيصل أبو سالم وأحمد الخطيب وسعيد الخوالدة.في المقابل، باشر المحترف الأميركي ديفين جلمور، الذي يجيد اللعب في مركزي الجناح ومساعد الإرتكاز تدريباته مع الفريق الذي يقوده المدرب الوطني عبدالله أبو قورة ومساعده فضل النجار، ويضم اللاعبين محمد شاهر وأحمد حسونة وغيث الفرج وسلطان بسام وأحمد حموري ونبيل كتخدا ونبيل أبو شريخ وعبدالله أبو صعب وعمر نشواتي وزيد فاخوري. كما اختير عادل شريم مديرا للفريق، بعدما سبق له العمل مع فريقي زين "فاست لينك" سابقا والأهلي.واستقر المدرب زيد ساحوري ومساعده نايف عصفور على قائمة فريقه التي سيخوض فيها منافسات البطولة، والتي تضم اللاعبين يوسف أبو وزنة وأحمد حمارشة وعصام الهزايمة ويوسف بعابيش ومحمد غنيم ونادر أحمد ويزن الطويل وعاكف الشياب وفارس النبالي وأدهم الدجاني وعلي كنعان والمحترف الأميركي بيرون ماكسويل (27 عاما)، وجعفر منصور إداريا للفريق.وتضم تشكيلة فريق إربد الذي يتولى تدريبه د.إبراهيم العصعوص ومساعده أمجد جبارة، اللاعبين مصطفى منصور وإبراهيم النصر وأحمد أبو راشد وعمار العمري ويوسف شتات وعمار الشريقي وخلدون جبارة وناصر انزور وسامر العصعوص ويوسف البربري وعبدالرحمن الريحان، إلى جانب المحترفين الأميركيين ايمانويل إج بوتا "بودا" وديمونتا هاريس، ومحمود ملحس إداريا.واختار المدرب يوسف أبو بكر ومساعده عبدالله الجرارعة، تشكيلة الفريق الذي سيخوض فيه منافسات البطولة، والتي تضم اللاعبين فريدي إبراهيم وعمار بسطامي ويزيد حجازي وجلال بسطامي وباسل أبو عبود وخالد أبو عبود وعبدالله العكش وعلاء حزام إلى جانب الأميركي جريجوريشون ماغي، بإنتظار حسم ملف بعض اللاعبين المقيمين في الخارج.فيما استقر مدرب فريق العقبة فؤاد غزاوي ومساعده محمد الفران على قائمة اللاعبين محمد شندق وأحمد النوايشة وعمرو الوقيع وعبدالعزيز العبسي وبشار العمرو وفادي الطوالبه وزيد سلامه ويعرب زاهر ومحمد عيد وصهيب أبو الوفا ومحمد جمال علي وخالد أبو شاور وأحمد أبو الوفا وخميس عريج، إلى جانب المحترف الأميركي باتريك بورنيت.ووفقا لمصادر "الغد"، اختار المدرب سامر نينو المحترف البوسني جوسيب ميكوليك، لتمثيل الفريق الذي سيدربه في بطولة الأردن للرجال، إلى جانب اللاعبين مالك كنعان ويوسف العواملة وغسان الكرد، فيما اقترب زين النجداوي من تمثيل الفريق أيضا، مع وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة.وسبق للاعب البوسني ميكوليك - الذي يحمل جنسية مزدوجة "كرواتيا" - بتمثيل فريق النادي الأهلي لكرة السلة خلال الموسم 2019، والذي حمل لقبه الوحدات تحت مسمى دوري بنك الإسكان الممتاز آنذاك، قبل أن يتم استبداله بالمحترف الكندي جراندي جليز بسبب الإصابة، ويشغل ميكوليك مركز مساعد الإرتكاز والسنتر، إلى جانب براعته في التصويب الثلاثي الدقيق، ويبلغ طوله 213 سم، ويشكل وجوده إضافية حقيقية للفريق الذي سيمثله بالبطولة التنشيطية.وكان مقررا أن تبدأ البطولة اليوم، لكنه تقرر تأخير موعد إنطلاقتها إلى التاسع من أيار "مايو" الحالي لأسباب لوجستية، حيث تحظى بطولة الأردن بمشاركة ثمانية فرق؛ 5 منها من العاصمة عمان بقيادة المدربين؛ عبدالله أبو قورة ويوسف أبو بكر وزيد ساحوري ومحمد حمدان وسامر نينو، وفريقا من محافظة إربد بقيادة د.إبراهيم العصعوص وفريقا من محافظة العقبة بقيادة المدرب فؤاد الغزاوي، إلى جانب المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما بقيادة المدرب هيثم طليب، والذي يتحضر للمشاركة ببطولة آسيا، التي تستضيفها المملكة بالفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل.