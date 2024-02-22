الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"السلة" يلتقي فلسطين اليوم بحثا عن بداية مثالية بالتصفيات الآسيوية

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فريدي ابراهيم في تدريبات المنتخب الوطني الأول لكرة السلة - (من المصدر)
عمان – يفتتح المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مشواره في النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "السعودية 2025"، بمواجهة شقيقه المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة، ضمن منافسات الجولة الأولى عن مباريات المجموعة الرابعة.اضافة اعلان
وضمن مباريات المجموعة ذاتها، يستقبل المنتخب العراقي نظيره السعودي عند الساعة السادسة مساء في صالة الشعب بالعاصمة العراقية بغداد.
ويتواجد المنتخب الوطني في المركز التاسع بتصنيف قوة المنتخبات الصادر عن "الفيبا"، وتحتل السعودية المركز 14، فيما يغيب المنتخبان الفلسطيني والعراقي عن قائمة تصنيف القوة.
الصوص: عالجنا الأخطاء
ونبحث عن بداية قوية 
وقال المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص في حديثه الخاص لـ"الغد": "دائما ما تكون البدايات صعبة، أمامنا مواجهة مهمة في مستهل المشوار الآسيوي ونحترم المنافسين كافة، الظهور الأخير في بطولة قطر كان متوقعا بالنسبة لنا كجهاز فني وله أسبابه، ظهرت أخطاء دفاعية وهجومية وعملنا على دراستها لمعالجتها في الاستحقاق الرسمي"، مشددا على أن التحاق المجنس الأميركي رونديه جيفرسون ولاعب الارتكاز أحمد الدويري بصفوف المنتخب الوطني، سيمنحه مزيدا من الحلول الدفاعية والهجومية.
وأضاف: "أعتقد أن الحالتين البدنية والفنية للاعبين ارتفعتا بشكل جيد مع خوض المباريات وزخم التدريبات، ندعو الجماهير إلى مؤازرة المنتخب الوطني ودعم اللاعبين وتفهم الأوضاع والمرحلة الصعبة التي تمر بها كرة السلة الأردنية مع غياب بطولة الدوري الممتاز؛ وافتقاد اللاعبين لحساسية خوض المباريات". 
واختتم: "خطتنا واضحة في إعداد اللاعبين الصغار لمرحلة الإحلال والتبديل، أشركنا أربعة لاعبين شباب في بطولة قطر بطريقة متوازنة وبتدرج مدروس في عملية منحهم دقائق لعب جيدة، المؤشرات الحالية تؤكد أنهم سيكونون أعمدة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، لكن ذلك يتطلب دعما من لاعبي الخبرة الحاليين لمساعدتهم على التطور السريع". 
الأردن وفلسطين.. بداية مثالية 
يسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق بداية مثالية في تصفيات كأس آسيا ومصالحة الشارع الرياضي بعد خسارته في ثلاث مباريات ببطولة قطر الدولية الودية أمام منتخبات؛ البحرين (73-82) ومصر (58-95) وأفريقيا الوسطى
 (65-68)، فيما يرنو المنتخب الفلسطيني من مفاجأة "الصقور" على أرضهم وبين جماهيرهم، متسلحا بالأداء الجيد الذي قدمه في كأس بيروت الرباعية الدولية بفوزه على سورية (66-64)، رغم خسارته لمباراتين أمام العراق (67-71) ولبنان (55-84).
ومن المتوقع، أن يعول المنتخب الوطني على خبرات لاعب الارتكاز أحمد الدويري لتأمين منطقة العمق إلى جانب المجنس الأميركي رونديه جيفرسون، مع تولي فريدي إبراهيم مهمة صناعة اللعب بإسناد من أمين أبو حواس وأشرف الهندي حول القوس، ويتواجد اللاعبون؛ محمد شاهر وأحمد الحمارشة ومحمود الهزايمة ومالك كنعان وأحمد الحموري وعبدالله شتات وروحي الكيلاني على "البنش"، فيما قرر المدير الفني وسام الصوص، استبعاد يوسف أبو وزنة عن مواجهة "الفدائي" لأسباب فنية، وهاشم عباس بسبب إصابته بشد عضلي قوي.  
وشهدت تدريبات المنتخب الوطني الأخيرة، ترحيبا من لاعبي الخبرة للوافدين الجديدين على تشكيلة المنتخب الوطني، روحي الكيلاني وعبدالله شتات، حيث قام لاعب الارتكاز محمد شاهر ويرافقه أشرف الهندي وأحمد الحمارشة بقص شعر اللاعبين "على الصفر" في تقليد متعارف عليه لاستقبال اللاعبين الصغار وتمييزهم في الملعب.
من جانبه، يعول الكرواتي لوانيس ديامانتاكوس المدير الفني للمنتخب الفلسطيني على خبرات لاعبيه، تامر حبش وسليم سكاكيني ومحمد موسى وجمال ميالي والمجنس الأميركي الجديد كالفين غودفراي.
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