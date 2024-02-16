الجمعة 16 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب السلة يخسر أمام البحرين في بطولة قطر الدولية

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المنتخب الوطني لكرة السلة -(من المصدر)
عمان – استهل المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، مشواره في الدور الأول من البطولة الدولية الودية “قطر 2024” بالخسارة أمام نظيره المنتخب البحريني بنتيجة 73-82 (النصف الأول 31-42) في لقاء جمعهما أمس بصالة لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.اضافة اعلان
ويخوض “صقور الأردن” اختبارا صعبا مع نظيره المنتخب المصري عند الساعة 7:30 من مساء اليوم في نفس المكان، ضمن ختام الدور الأول.
وفاز المنتخب القطري على نظيره المنتخب السعودي بنتيجة (71-69) أمس، فيما شهدت مباريات اليوم الأول، التي أقيمت أول من أمس، فوز مصر على البحرين بنتيجة (83-64) وقطر على أفريقيا الوسطى بنتيجة (74-71).
ويتواجد “صقور الأردن” في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي مصر والبحرين، فيما جاءت منتخبات قطر والسعودية وأفريقيا الوسطى في المجموعة الأولى. وطبقا لنظام البطولة؛ تقام المرحلة الأولى وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تلتقي منتخبات المجموعة الواحدة فيما بينها من أجل ترتيب مراكز الفرق، على أن يجمع الدور الثاني بين الفرق المتنافسة في كل مركز مقابل لها بين فرق المجموعة الأخرى.
وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في إطار تحضيراته لخوض منافسات النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 من شهر شباط (فبراير) الحالي في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل “صقور الأردن” ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.
البحرين 82 الأردن 73
بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء معتمدا على فريدي ابراهيم في صناعة اللعب بإسناد من أمين أبو حواس وأشرف الهندي حول القوس مع تولي هاشم عباس ومحمد شاهر مهمة تأمين منطقة العمق، فيما اعتمد الإسباني ريكارد كاساس المدير الفني للمنتخب البحريني على الخماسي، علي عقيل ومصطفى حسين وعلي حداد ومحمد حمودة والمحترف الأميركي واين تشيزم.
وأشهرت البحرين سلاح التصويب الثلاثي لتتقدم سريعا (11-4) بعد ثلاث سلات لعقيل وحداد وحمودة وسلة لحداد من الفاست بريك، فيما كان فريدي وعباس يسجلان من اختراقين هجوميين، ليطلب الصوص وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه ومعه سجل أبو حواس سلة من “دنك” مع سلة ثلاثية لهاشم عباس، قبل أن يرد حمودة بسلتين ثلاثيتين من المسافة البعيدة مع نقطتين لمصطفى راشد من رميتين حرتين، فيما سجل شاهر سلة من تصويبة بعيدة مع سلة للحموري من اختراق هجومي، لتجد ردا سريعا من عقيل بسلة ثلاثية، ليأتي الدور على يوسف أبو وزنة، الذي اضاف سلة من اختراق هجومي ليقلص الفارق إلى 8 نقاط في الفترة الأولى التي تأخر فيها المنتخب الوطني (16-24).
وعزز ميثم جميل تقدم البحرين في بداية الفترة الثانية بسلة من المسافة البعيدة، فيما كان وسام الصوص يعمد إلى مبدأ المداورة بمنح اللاعبين روحي الكيلاني وعبدالله شتات فرصة المشاركة إلى جانب لاعبي الخبرة فريدي وحمارشة وابو وزنة، لكن ذلك لم يمنع البحرين من مواصلة التسجيل بإضافتها نقطتين من رميتين حرتين للواثق علي، ومع استمرار لاعبي المنتخب الوطني في الصيام عن التسجيل بالدقائق الخمس الأولى من الفترة الثانية، كسر فريدي النحس بتسجيله ثلاث نقاط من خط الرميات الحرة مع سلة من اختراق هجومي وثلاثية لعباس، ومع تبادل لاعبي الفريقين عملية التسجيل، حافظ المنتخب البحريني على تقدمه في نتيجة النصف الأول (42-31) بعدما حسم الفترة الثانية لصالحه (18-15).
ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الثالثة، التي تناوب فريقها لاعبو الفريقين على التسجيل، قبل أن يترجم لاعبو “الأحمر” البحريني أفضليتهم بطرق سلة المنتخب الوطني من المحاور كافة، ليعززوا تقدمهم في النتيجة الإجمالية (69-47) بعدما حسموا الفترة الثالثة (27-16).
ولم يظهر المنتخب الوطني ردة فعل حقيقية للعودة في نتيجة المباراة، في ظل اعتماده على مبدأ المداورة ضمن مرحلة الإحلال والتبديل التي أعلن عنها مؤخرا، ليخسر في النتيجة النهائية للمباراة بنتيجة (73-82) رغم تقدمه في نتيجة الفترة (26-13).
وبرز هاشم عباس في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 23 نقطة و8 متابعات وتمريرة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 28، فيما كان مصطفى راشد اللاعب الأبرز من جانب المنتخب البحريني بتسجيله 20 نقطة و4 متابعات و6 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 26.
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