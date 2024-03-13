"المصارعة" يتسلح بالضامن في سباق التأهيل الأولمبي.. وصعوبات تواجه شاميل

خالد تيسير العميري

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عمان – يأمل اتحاد المصارعة، في أن يتمكن لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية سلطان علي ضامن، من تحقيق نتيجة إيجابية في بطولة آسيا التأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024” والتي تقام بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.وأحرز اللاعب سلطان ضامن (وزن تحت 87 كغم)، الميدالية البرونزية في بطولة نيكولا بتروف الدولية، والتي اختتمت مؤخرا في العاصمة البلغارية صوفيا، فيما حل اللاعب آرزو شاميل (وزن تحت 87 كغم)، في المركز الخامس ببطولة “دان كولوف” الدولية للمصارعة الحرة، والتي احتضنتها مدينة “ساموكوف”.ويقول م. محمد العواملة رئيس اتحاد المصارعة في حديثه الخاص لـ”الغد”: “تتويج سلطان ضامن ببرونزية بطولة نيكولا بتروف الدولية بعد غياب لاعبينا عن اعتلاء منصات التتويج في هذه البطولة لنحو 14 عاما، يمنحنا مؤشرات حول عودتنا إلى المسار الصحيح، ونأمل في أن يكون إنجاز سلطان ضامن محفزا له من أجل تحقيق الهدف المنشود في البطولة التأهيلية”.ويتابع: “مهمة التأهيل الأولمبي ليست سهلة على الإطلاق، لكن ثقتنا كبيرة في قدرة لاعبينا ومدربينا على تحقيق نتائج إيجابية”، مؤكدا حضوره الاجتماع السنوي للاتحاد الآسيوي في 18 من نيسان (أبريل) المقبل، والذي يتضمن الاطلاع على التقريرين المالي والإداري، ومناقشة خطط تطوير الاتحادات الأهلية.وكشف العواملة، “أن قرار مشاركة لاعب المصارعة الحرة آرزو شاميل في بطولة آسيا التأهيلية، بات مرهونا برؤية مدربه واللجنة الفنية في اتحاد المصارعة”، مشددا على احتمالية مشاركة شاميل في بطولة آسيا عن وزنه (79 كغم)، في ظل صعوبة إشراكه بوزن التأهيل الأولمبي (86 كغم).في المقابل، أشار مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، يحيى أبو طبيخ، إلى أن “الميدالية البرونزية التي حققها اللاعب سلطان ضامن في بطولة نيكولا بتروف الدولية، يفترض أن تعزز ثقة اللاعب بنفسه في المحطة الأهم”، لافتا إلى أن الإنجاز الأخير يعد مؤشرا على قدرة اللاعب على المنافسة بقوة لخطف إحدى البطاقات الأولمبية في بطولة آسيا التأهيلية.وأضاف: “المنافسة على بطاقة التأهيل الأولمبي صعبة، لكن ثقتنا كبيرة بقدرة اللاعب على المنافسة، خصوصا مع حرص اتحاد المصارعة على توفير متطلبات النجاح كافة أمام اللاعب، وسط محاولات جادة لتأمين تواجد لاعب من الصين أو بلغاريا، لخوض معسكر مشترك مع لاعبنا سلطان ضامن، سعيا إلى رفع جاهزيته الفنية والبدنية”.وفيما يتعلق بحظوظ اللاعبين العرب في المنافسة على بطاقات التأهيل الأولمبي عن قارة آسيا، قال رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للمصارعة صالح زريقات: “حظوظ العرب في التأهيل الأولمبي عن آسيا صعبة جدا؛ بعكس سهولة التأهيل عن القارة الأفريقية، بطولة آسيا تعد بطولة عالم مصغرة وتضم نخبة من أبطال اللعبة، لكن لا يوجد مستحيل في المصارعة”.وتابع: “يفتقد اللاعب العربي إلى العقلية الاحترافية، والتي تكون مكلفة، وهذا سبب تفوق اللعبة بين الغرب، فمثلا يكون لكل لاعب أو اثنين مدرب خاص، بينما تبدو الصورة مغايرة في المنطقة العربية، حيث يكون المدرب مسؤولا عن مهمة الإشراف على تدريب أكثر من 15 لاعبا على البساط في وقت واحد، وهذا يعيق عملية التطوير وتنمية المواهب ويضعف التكتيك الفني”.وتقام بطولة آسيا للرجال خلال الفترة من 11 إلى 16 نيسان (أبريل) المقبل في جمهورية قيرغستان، ويتبعها تنظيم بطولة آسيا التأهيلية إلى “أولمبياد باريس” بالمكان نفسه في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر ذاته، والتي ستمنح 12 بطاقة تأهيل أولمبية مباشرة للاعبين أصحاب المركزين الأول والثاني في الأوزان الأولمبية الستة المعتمدة خلال التصفيات، على أن تقام تصفيات بطولة العالم في مدينة إسطنبول التركية خلال شهر أيار (مايو) المقبل.