الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المنتخب الأولمبي يدخل معسكرا ويكثف تحضيراته لغرب آسيا

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المنتخب الوطني ت23
عمان - الغد- يواصل المنتخب الوطني ت23 تحضيراته الفنية والبدنية، استعدادا لخوض منافسات بطولة غرب آسيا الخامسة، والتي تقام خلال الفترة من 20 حتى 26 آذار(مارس) الحالي في مدينة الإحساء السعودية، تأهبا للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. اضافة اعلان
وأجرى المنتخب حصة تدريبية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الكرامة في مدينة الحسين للشباب، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، وبحضور كافة اللاعبين: أحمد الجعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة، مهند أبو طه، باستثناء عمر صلاح الذي سيلتحق خلال الفترة المقبلة.
وكان المنتخب بدأ اليوم معسكره التدريبي المغلق الذي يقيمه بأحد فنادق العاصمة عمان، استعدادا لخوض منافسات البطولة، على أن يغادر الوفد مساء الأحد  المقبل ، إلى مدينة الإحساء السعودية.
ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة، بمواجهة نظيره السعودي عند الحادية عشرة مساء الخميس 20 آذار، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وكانت قرعة النهائيات الآسيوية وضعت المنتخب في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر المستضيف وأستراليا وإندونيسيا.
وتقام نهائيات كأس آسيا ت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان(ابريل) ولغاية 3 أيار(مايو) المقبلين بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمنتخب ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.
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