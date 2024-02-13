"النسوي" يبدأ معسكره بجدة تحضيرا لمواجهة السعودية بـ"غرب آسيا"

يحيى قطيشات

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عمان - بدأ المنتخب النسوي لكرة القدم، تحضيراته في مدينة جدة السعودية ضمن معسكره الذي يقيمه هناك، والذي يسبق مشاركته في بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 19 إلى 29 من شباط (فبراير) الحالي، بمشاركة منتخبات السعودية، الأردن، سورية، العراق، لبنان، فلسطين، إلى جانب منتخبي غوام ونيبال اللذين يشاركان في هذه النسخة بدعوة خاصة ضيفين على اتحاد غرب آسيا.وكان وفد المنتخب النسوي أول الواصلين إلى السعودية أول من أمس، وحظي باستقبال دافئ من الاتحاد السعودي واللجنة المنظمة للبطولة، وتضم قائمة المنتخب اللاعبات: شرين الشلبي، وملك شنك، وروند كساب، وسرين حربي، ولانا فراس، وهيا خليل، والعنود غازي، وآية المجالي، ورند أبو حسين، وعليا نائل، ونور زوقش، ونور المشايخ، وإيناس الجماعين، وياسمين الأجرب، وزينة حازم، ورزان الزاغة، وبانة البيطار، وسارة أبو صباح، وميساء جبارة، وروزبهان فريج، ومي سويلم، وتالا البرغوثي، ولينا الصاحب، ولين البطوش.وأجرى المنتخب أول تدريباته التحضيرية الفنية والبدنية، بقيادة المدير الفني ماهر أبو هنطش ومساعده حسونة الشيخ، للوصول إلى مستوى الجاهزية الفنية قبل خوض المواجهة الأولى في رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة المنتخب السعودي، والتي تقام يوم الإثنين المقبل.وعبر أبو هنطش عن ثقته بقدرات وإمكانيات اللاعبات لتحقيق التطلعات المرجوة، وإعادة المنتخب إلى المسار الصحيح وتحقيق الأهداف.ويلعب المنتخب مباراته الثانية مع منتخب غوام، يوم الحادي والعشرين من الشهر الحالي، فيما يختتم مبارياته بالدور الأول بمواجهة المنتخب اللبناني يوم الثالث والعشرين من الشهر نفسه.ويقام الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، لينتقل بعد ذلك الفائزان إلى المشهد الختامي لتحديد بطل النسخة الثامنة.ومن المقرر أن يقام دور المجموعات على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما ستقام الأدوار النهائية على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وستدخل البطولة بعد ذلك يومي 25 و26 من الشهر الحالي بفترة راحة، ثم تقام يوم 27 من الشهر نفسه، مباريات الدور قبل النهائي وأخيرا المباراة النهائية يوم 29 من الشهر ذاته.من جانبه، دخل المنتخب النسوي معسكره التدريبي في مدينة جدة أيضا بقيادة المدير الفني الإسباني لويس كورتيس، والذي اختار 23 لاعبة للمشاركة في أول حضور للمنتخب بالبطولة وهن: "عبير ناصر، عذى فهد، البندري مبارك، الجوهرة سعود، بيان صدقة، فاطمة منصور، حلا خاشقجي، هيا ماهر، جوري طارق، لانا عبد الرزاق، لين محمد، ملوك الهوساوي، منى عبد الرحمن، موضي عبدالمحسن، مباركة محمد، نوف سعود، رغد مخيزن، ريم البلوشي، ساره حمد، ساره خالد، صبا توفيق، شروق الهوساوي، تاله الغامدي.وعبرت مدير إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي عالية بنت عبد العزيز الرشيد، عن سعادتها بتنظيم بطولة ذات مستوى عال في المنطقة، مؤكدة أن المنتخب سيسعى جاهدا للاستفادة القصوى من هذه البطولة، مشيرة إلى حرص الاتحاد على استخدام الإمكانيات كافة، لتحقيق التقدم والإنجازات لكرة القدم النسوية في المملكة.