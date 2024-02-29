ركلات الترجيح تمنح "النشميات" لقب غرب آسيا للمرة السادسة

مهند جويلس

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حافظ المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم على لقب غرب آسيا للمرة الرابعة على التوالي والسادسة بتاريخه، بعد الفوز على المنتخب النيبالي في المباراة النهائية بفارق ركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما على أرضية ستاد الأمير عبد الله بن الفيصل بالسعودية، ضمن النسخة السادسة للبطولة.وفازت حارسة مرمى المنتخب الوطني شيرين الشلبي بجائزة أفضل حارسة مرمى، وفازت ميساء جبارة بجائزة أفضل لاعبة في البطولة.وأضاف المنتخب الوطني اللقب السادس لخزائنه، بعد أن توج ببطولة النسخة السابعة في عمان بالعام 2022، والنسخة السادسة في البحرين العام 2019، والخامسة في الأردن العام 2014، والثانية في الأردن العام 2007، والنسخة الأولى في الأردن أيضا خلال العام 2005، فيما توج المنتخب الإماراتي بنسختي 2010 و2011 اللتين أقيمتا باستضافته.وكان منتخب السيدات قد تأهل عن المجموعة الأولى للبطولة بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على السعودية 3-1، ومنتخب غوام 3-0، والمنتخب اللبناني 2-0، قبل أن يتخطى المنتخب الفلسطيني بالمربع الذهبيودفع المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش بتشكيلة مكونة من شيرين الشلبي، العنود غازي، آية المجالي، رند أبو حسين، نور زوقش، لانا فراس، إيناس الجماعين، لين البطوش، روزبهان فريج، ميساء جبارة وسارة أبو صباح.وعلى الطرف المقابل، أشرك المدير الفني للمنتخب النيبالي راجيندرا تامانج، بصفة أساسية كلا من أنجيلا سوبا، بوجا رانا، أمريتا جاسيس، هيرا بهوجيل، ديبا شاهي، أميشا كاركي، سابيتا ماجار، بريتي راي، ريخا بوديل، جيتا رانا وراشمي جيسينج.ولم يتأثر المنتخب النيبالي بغياب هدافة البطولة عنه سابيترا بهانداري بهذه المباراة، والتي سجلت 9 أهداف خلال 4 مباريات، وبدأ المباراة بصورة أقوى من المنتخب الوطني، ليترجم أفضليته بهدف التقدم بعد مرور 29 دقيقة عبر اللاعبة سابيتا ماجار، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت باللاعبة لانا فراس قبل دخولها الشباك.واضطر أبو هنطش لإجراء تبديل فور الهدف بسحب ورقة إيناس الجماعين والزج باللاعبة بانة البيطار، أملا بتحسين المنطقة الهجومية، ومحاولة تعديل الكفة قبل الدخول لغرف الغيار، لتهدر الأخيرة فرصة ثمينة للتعديل بالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، ليخرج المنتخب الوطني متأخرا بالنتيجة للمرة الأولى في البطولة، وينتهي الشوط الأول بتقدم نيبال بهدف نظيف.ولم يتغير الوضع كثيرا مع بداية الشوط الثاني في ظل الخطورة المستمرة للمنتخب المنافس على مرمى الشلبي، قبل أن تتمكن لانا فراس من تعديل الكفة لـ “النشميات” عند الدقيقة 74 من زمن اللقاء، إثر استثمارها الكرة الطولية من زميلتها رند أبو حسين من منتصف الملعب، ووضع الكرة من اللمسة الأولى بالشباك.ونجحت مهاجمة نادي يونيون برلين الألماني سارة أبو صباح بوضع منتخب السيدات في المقدمة قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة بتسجيل الهدف الثاني، بعد مجهود فردي مميز داخل منطقة الجزاء، سرعان ما عدل منتخب نيبال النتيجة عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من علامة الجزاء عبر جيتا رانا، ليتم اللجوء لركلات الترجيح، ونجح بتسجيل الركلات من المنتخب الوطني كل من آية المجالي، ميساء جبارة، نور زوقش، سارة أبو صباح وروزبهان فريج.النبر تشارك باجتماع "النسوية"شاركت رئيسة اللجنة النسوية وعضو الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة ستيفاني النبر، في اجتماع اللجنة النسوية التابع لاتحاد غرب آسيا، على هامش البطولة التي اختتمت أمس.وحضر الاجتماع رئيسة اللجنة النسوية لاتحاد غرب آسيا لمياء البهيان، وبقية الأعضاء أمل بو شلاخ (الإمارات)، رنا نخلة (لبنان)، فاطمة حيات (الكويت) عبر تقنية الفيديو، والأمين العام لاتحاد غرب آسيا السيد خليل السالم.وأشارت البهيان خلال الاجتماع، إلى أهمية مشاركة فريقين من خارج غرب آسيا والذي رفع من حدة المنافسة، وأضاف فائدة فنية على جميع المنتخبات المشاركة من خلال الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة.بدوره، توجه السالم بالشكر الجزيل للاتحاد السعودي لكرة القدم على حسن الاستضافة والتنظيم المميز الذي لمسته جميع الوفود المشاركة، مؤكدا على الدور الكبير للاتحاد بهدف رفع شأن الكرة النسوية في غرب آسيا.وصادقت اللجنة في بداية الاجتماع على محضر الاجتماع السابق، كما أطلعت على أجندة المسابقات للعام الحالي، وأجندة المسابقات المقترحة للعام المقبل، إذ يستضيف الاتحاد السعودي بطولة أندية السيدات بنسختها الثالثة كموعد مقترح في نهاية العام الحالي. وجرى الاتفاق على تعديل نظام البطولة، من خلال السماح بضم 6 لاعبات أجنبيات لكل فريق، وتواجد 5 منهن داخل الملعب، شريطة أن تكون إحداهن على الأقل من منطقة غرب آسيا.وأوصت اللجنة على أن يكون عدد الفرق المشاركة في البطولة 8 فرق مع إعطاء الاتحاد المستضيف أفضلية المشاركة بفريق ثان بحال لم يكتمل العدد المطلوب.