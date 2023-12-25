الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشامى" يغادر إلى طرابلس اليوم ويواجه لبنان الخميس

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جانب من تحضيرات المنتخب الوطني لكرة القدم - (من المصدر)
عمان- تغادر بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى طرابلس اليوم، وذلك لخوض المباراة الودية أمام “منتخب الأرز” عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الأردن (الثانية ظهرا بتوقيت لبنان)، على ملعب طرابلس البلدي، ضمن تحضيرات المنتخب الوطني لخوض نهائيات كأس آسيا التي تنطلق في 12 من كانون الثاني (يناير) المقبل في قطر، حيث ينافس المنتخب الوطني ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا.اضافة اعلان
ورد مدير المنتخب الوطني محمد مانجو على استفسارات “الغد” قائلا: “تسير تدريبات المنتخب الوطني بشكل مثالي إلى حد كبير، وسط ارتفاع المعنويات لدى اللاعبين وأركان المهمة، في الوجبتين التدريبيتين الصباحية المسائية، وسط ارتفاع مؤشر الجاهزية النفسية، ويوجه الجهاز الفني والنشامى بوصلة اهتمامهم نحو الاستفادة من المباريات التدريبية، والهدف منها رفع وتيرة الجاهزية البدنية والفنية والتكتيكية وحالة الانسجام قبل خوض الاستحقاقات الرسمية”.
وأضاف: “يغادر وفد المنتخب الوطني عند الساعة السادسة مساء اليوم مطار الملكة علياء الدولي، وتأكد غياب اللاعبين المحترفين موسى التعمري، يزن العرب ويزيد أبوليلى، عن ودية لبنان بسبب التزامهما بمباريات فريقمها في دوريات بلادهما، فيما سنغادر بحسب التشكيلة التي أعلن عنها المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموته، حيث سنواجه لبنان الخميس، ونعود إلى عمان، ثم نغادر مطلع الشهر المقبل إلى قطر، لخوض المباراتين الوديتين أمام قطر في 5 كانون الثاني (يناير) وستكون البروفة النهائية أمام اليايان في 7 من الشهر ذاته في قطر، ويهدف المدير الفني عموتة، إلى تثبيت التشكيل والتكتيك قبل انطلاق مباريات مجموعتنا في النهائيات الآسيوية، ونتطلع إلى الظهور المشرف للكرة الأردنية والمضي قدما في المحفل القاري، وتبقى الخيارات النهائية للمهمة الآسيوية بصيغتها النهائية، رهن إشارة المدير الفني مطلع العام المقبل”.
وتضم قائمة المنتخب الوطني التي أعلن عنها المغربي عموتة مؤخرا، 30 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سليم عبيد، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق “شرارة”، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور، ويزن النعيمات”.
وتعتبر هذه المبارايات الودية، فرصة مواتية للمغربي عموتة لإعادة ترتيب أوراقه وفقا لخياراته للمهمة الآسيوية، واستعادة توازن المنتخب الوطني، ومسح الصورة الضبابية التي ظهر عليها “النشامى” منذ استلام عموتة المهمة الفنية، سواء في المباريات الودية أو الرسمية في التصفيات المونديالية المؤهلة إلى كأس العالم 2026،  وإعادة الأمل لدى الشارع الرياضي الذي يطمح إلى استثمار الجيل الكروي المميز في خيارات المنتخب الوطني، والذهاب بعيدا في النهائيات الآسيوية، واستعادة حظوظه بتحقيق الحلم المونديالي الذي طال انتظاره للكرة الأردنية.
على الجانب الآخر، يتطلع المنتخب اللبناني إلى استثمار هذه المباراة الودية بالمستوى ذاته لمنتخبنا الوطني، بقيادة لمونتينغري ميودراغ رادولوفيتش، الذي يتطلع إلى اختبار خياراته الفنية، بعد أن ضم إليها كلا من: حارس المرمى الذي يحترف في صفوف الفيصلي مهدي خليل، بعد تعافيه من الإصابة بالكتف، وإظهار مستويات طيبة من خلال مشاركة فريقه “الأزرق” المباريات الآسيوية والمحلية، إلى جانب كلا من اللاعبين، حسن “سوني” سعد، جاكسون خوري ، أليكس، فيليكس ملكي، دانيال لحود، ليوناردو شاهين، محمد الدهيني، جهاد أيوب، وغابريال بيطار.
ويكثف المنتخب اللبناني تدريباته في المعسكر التدريبي المغلق، والذي يستعد من خلاله لمواجهة منتخبنا “الودية”، ويتطلع المدير الفني رادولوفيتش، إلى الوقوف على جاهزية لاعبيه مع بدء العد التنازلي، لخوض مبارياته في النهائيات الآسيوية ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه، منتخبات قطر (المنظم)، والصين، وطاجكستان.
ويشارك في نهائيات كأس آسيا قطر 2023، 24 منتخبا يتنافسون في 6 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجكستان، لبنان، والمجموعة الثانية من: أستراليا، أوزبكستان، سورية، الهند، والمجموعة الثالثة من: إيران، الإمارات، هونغ كونغ، فلسطين، والمجموعة الرابعة كل: من اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام، والمجموعة الخامسة كل من: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين، والمجموعة السادسة كل: من السعودية، تايلاند، قرغيزستان، وعُمان.
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