السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

برشلونة يرفض عرض من باريس سان جيرمان بـ 200 مليون يورو

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باريس سان جيرمان يعرض 200 مليون يورو من أجل التعاقد مع لامين يامال

رفض برشلونة عرضا من باريس سان جيرمان يبلغ 200 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب لامين يامال، الذي يتألق مع النادي الكاتالوني الموسم الحالي.

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وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، إدارة باريس سان جيرمان ترغب في أن يعوض يامال رحيل نجم الفريق كيليان مبابي إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وأضاف التقرير: النادي الفرنسي على استعداد لدفع 200 مليون يورو مقابل انتقال لاعب برشلونة، وهو رقم فلكي بالنسبة لصبي يبلغ من العمر 16 عاما فقط، وسافر وكيل اللاعب جورجي مينديز إلى برشلونة هذا الأسبوع لمقابلة الرئيس جوان لابورتا، وأبلغه الوكيل باهتمام النادي الباريسي.

وأوضحت "ماركا" أن برشلونة لن يبيع لامين يامال، ويعد لاعبا أساسيا وسيظل كذلك في المستقبل.

ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية، ولديه العديد من المشاكل في الرواتب، ويمكن أن يكون بيع يامال حلا فوريا للخروج من الوضع المالي الصعب.

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