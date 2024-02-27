الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مبابي: يشترط انضمام شقيقه لريال مدريد

1709027252
كيليان وشقيقه الأصغر إيثان

اشترط النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان والذي اقترب من الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل على الأخير التوقيع مع شقيقه الأصغر إيثان كون جميع أفراد العائلة يريدون التواجد سوياً في العاصمة الإسبانية.

وأبلغ مبابي ناديه الحالي باريس سان جيرمان بأنه راحل لا محالة نهاية الموسم الجاري، فيما كشفت مصادر مطلعة أن اللاعب الحائز على كأس العالم 2018 أتفق بشكل كامل مع ريال مدريد للانضمام إلى صفوفه.

ووفقاً للبرنامج الإسباني الشهير "إل شيرينغيتو" فإن مبابي وعائلته طلبوا من إدارة ريال مدريد التعاقد مع إيثان (16 عاماً) وذلك فور نهاية عقده الحالي مع باريس سان جيرمان شهر يونيو المقبل.

اضافة اعلان

وواصل: كان من ضمن اشتراطات عائلة مبابي على فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد التوقيع مع الصغير إيثان، فالعائلة تريد أن تبدأ بداية جديدة في العاصمة الإسبانية مدريد، وهو ما وافق عليه فلورنتينو بيريز.
وعرف مبابي الصغير طريقه إلى الفريق الأول في وقت سابق من الموسم الحالي، إذ دفع به لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي للمرة الأولى في مباراة متز الدورية شهر ديسمبر الماضي كبديل، قبل أن يلعب مباراتين في كأس فرنسا الشهر الماضي.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1709013917_-1703600052

زيدان: متأكد من عودتي إلى التدريب مرة أخرى

منذ 46 دقيقة
7461fd08-4080-4e78-a524-56eeb7ff8937_16x9_1200x676

إشبيلية يصدر بيان يتهم به ريال مدريد بالتأثير على الحكام

24 شباط 2024
20230927_220309

ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه خوسيلو

23 شباط 2024
اقرأ أيضا
1709013917_-1703600052

زيدان: متأكد من عودتي إلى التدريب مرة أخرى

منذ 55 دقيقة
1708974207621911100

"صقور الأردن" يرد أطماع "الأخضر" السعودي في "تصفيات آسيا"

منذ20 ساعة
1708974394281928200

شلباية ينسحب من بطولة سوق دبي المفتوحة للتنس

منذ20 ساعة
WhatsApp Image 2024-02-26 at 21.02.32

تعثر جديد للوحدات.. ثلاثية تحيي آمال الفيصلي.. وعودة الرمثا لسكة الانتصارات

منذ20 ساعة
1708944651700601300

الأردن.. "رئة" المصارعة وقلبها النابض في منطقة الشرق الأوسط

منذ20 ساعة
1708945467080631400

"النشميات" يتطلع لنهائي غرب آسيا عبر بوابة المنتخب الفلسطيني

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إدامة الأردن ليس خيانة لدم الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

الحاجة لخطة استجابة اقتصادية لتداعيات العدوان على غزة

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

الرؤية في عامين

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

خذلان أميركي جديد

سميح المعايطة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (6-6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

أي نفاق هذا؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات | منذ21 ساعة
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات | منذ21 ساعة
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات | منذ21 ساعة
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات |25 شباط 2024
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات |24 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- المواطن الأردني

المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !
 
 