عموتة مطالب ببث الطمأنينة في نفوس الجماهير بعد 3 هزائم متتالية

يحيى قطيشات

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عمان – يرى الشارع الرياضي المحلي، أن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي حسين عموتة، مطالب من خلال مباراة اليوم مع المنتخب العراقي لتحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الأردن الدولية الرباعية، ببث الطمأنينة في نفوس المشجعين وتقديم أداء فني يرضي المتابعين، والاقتراب من التشكيلة الأساسية والمثالية التي ستواجه منتخب طاجكستان يوم السادس عشر من الشهر المقبل، في افتتاح مشوار النشامى التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وتعد المباراة "بروفة" تحضيرية مهمة جدا وأخيرة قبل الدخول للتصفيات المشتركة، حيث يرى المتابعون لمسيرة المنتخب، أن الجهاز الفني لم يترك بصمته الفنية المنتظرة من الشارع الرياضي حتى الآن، عقب تعرضه إلى 3 خسائر، الأولى أمام المنتخب النرويجي بسداسية نظيفة، والثانية أمام المنتخب الأذربيجاني بهدفين لهدف، والثالثة على أرضه وبين جماهيره أمام المنتخب الإيراني بثلاثية لهدف.واتفقت الآراء، على أن عموتة لا يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية الفنية عن الخسارتين أمام منتخبي النرويج وأذربيجان، لعدم معرفته الكاملة بقدرات وإمكانيات اللاعبين، كما أن تطبيق فكره يحتاج إلى وقت وخوض مباريات ودية، لكن الخسارة الثالثة، أمام المنتخب الإيراني شكلت ضربة موجعة، خصوصا أن معظم الأخطاء التي ظهرت في المباراتين السابقتين لم يتم تصويبها وخصوصا في الجانب الدفاعي، كما أن عموتة دفع بمعظم العناصر التي لعبت أمام المنتخبين النرويجي والأذري.وأثبتت الأرقام والإحصائيات للمباريات السابقة تحت قيادة عموتة، ضعفا واضحا في الناحية الدفاعية، بعدما دخل مرمى حارس المنتخب يزيد أبو ليلى والذي لعب دقائق المباريات كافة، 11 هدفا بمعدل 3.6 هدف في المباراة، فيما سجل المنتخب هدفين بمعدل 0.6 هدف في المباراة.واعتبر عدد من المتابعين، أن عموتة نال دعما واضحا من أندية المحترفين التي وافقت على تأجيل الجولة السابقة من دوري المحترفين، ومنحت المنتخب أياما تزيد على أيام التوقف الدولي المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، واعتبروا أن تصريحات عموتة متضاربة، خصوصا أنه أكد في بداية فترات التحضير للمشاركة في البطولة الرباعية، أنه تعرف أكثر على إمكانيات وقدرات اللاعبين، وبعد الخسارة أمام المنتخب الإيراني، لم يعمل على تصويب الأخطاء وبين أنه ما يزال في فترة التعرف على اللاعبين.وطالب عدد كبير من جماهير الكرة الأردنية، اتحاد كرة القدم والإعلام بضرورة الابتعاد عن المجاملات والعواطف، في موضوع المنتخبات الوطنية وخصوصا المنتخب الأول، مع تأكيد أن تطور منظومة الكرة الأردنية والوصول لمونديال 2026 وتحقيق نتائج مميزة في بطولة كأس آسيا 2023 مطلع العام المقبل، يحتاج للمراقبة والمساءلة والتقييم من خلال وجود لجنة فنية متخصصة بالاتحاد تضم خبراء محليين لهم إنجازاتهم وحضورهم واحترامهم عند الشارع الرياضي الأردني، والابتعاد عن القرارات الفردية والتي ساهمت في تراجع كبير في نتائج وأداء منتخب "النشامى" خلال الفترة الماضية.وأكد المدرب الوطني جمال محمود، أن المطلوب من مباراة اليوم أمام المنتخب العراقي، يتمثل في نقطتين، الأولى العمل على معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباريات السابقة وساهمت بتلقي شباك المنتخب 11 هدفا، وأظهرت الضعف الواضح في المنظومة الدفاعية.أما النقطة الثانية، فتكمن في ضرورة تحقيق الفوز ومنح الثقة للجهاز الفني وعموتة، وبث الطمأنينة في نفوس الجماهير الأردنية مع اقترب المشاركة في التصفيات، خصوصا أن معظم المنتخبات الآسيوية تحسنت فنيا خلال الفترة الماضية.وأضاف محمود في حديثه لـ"الغد": "للأمانة شهدنا في الحالة الهجومية عددا من الحالات الفردية بين اللاعبين، وسيعمل عموتة على تصويبها، وأتمنى أن يكمل المنتخب ما قدمه في الشوط الثاني من مباراة المنتخب الإيراني، والتي أظهرت فكر وأسلوب عموتة، مع ضرورة العمل أكثر على الكرات الثابتة والتسديدات من خارج منطقة الجزاء.ويرى المدرب الوطني طارق الكرنز، أن لمسات عموتة يجب أن تظهر على شكل وأداء المنتخب نسبيا في مباراة اليوم أمام المنتخب العراقي، وأضاف في حديثه لـ"الغد": "يدرك الجميع أن التدريبات غير كافية للجهاز الفني والذي جاء في وقت صعب، لكن مع اقترب موعد المباراة الأولى في التصفيات الآسيوية المشتركة أمام المنتخب الطاجكستاني ، يفترض على الجهاز الفني للمنتخب الوصول للتشكيلة الأساسية، وبين الكرنز، أن عموتة لم يوفق بعدم ضم مدرب وطني للجهاز الفني، يساعده في معرفة قدرات وإمكانيات اللاعبين، مضيفا، أن اللاعب المميز في ناديه قد لا يخدم المنتخب في بعض الأحيان.وتمنى الكرنز، أن تكون مباراة اليوم أمام المنتخب العراقي، بداية قوية من لاعبي "النشامى"، وتمنح الجماهير ومنظومة الكرة الأردنية الراحة والتفاؤل بقدرات اللاعبين، وإمكانية التواجد في المونديال للمرة الأولى، وترك أفضل بصمة فنية في بطولة كأس آسيا، مطلع العام المقبل.