الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فودين: مانشستر سيتي يسعى لكتابة تاريخ فريد

1713541403470697100
لاعب مانشستر سيتي فيل فودين -(من المصدر)
مدن - أوضح نجم مانشستر سيتي فيل فودين، أن فريقه عازم على كتابة التاريخ، من خلال التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي. اضافة اعلان
وخرج مانشستر سيتي من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح أمام ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي، لينتهي حلمه بإحراز ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال مرتين متتاليتين. 
لكن سيتي سيواجه تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي يوم السبت، ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 6 مباريات متبقية. 
وقال فودين في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل": "نعلم أنه إذا فزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز هذه المرة فسنكون قد فعلنا شيئا جديدا.. إنه شيء نضع أعيننا عليه". 
وأضاف: "في كل مرة نرتدي فيها أحذيتنا في ملعب التدريب، هناك مقولة مكتوبة على الحائط تقول.. لم يفز أحد بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز على التوالي حتى الآن". 
وتابع: "نريد أن نحجز لأنفسنا مكانا في التاريخ، كل يوم أجلس وأنظر إلى هذا الشعار وأفكر.. لما لا؟". 
وتحول فودين من صبي يجمع الكرات إلى أحد ألمح نجوم مانشستر سيتي، وعن ذلك قال: "قصتي جميلة أليس كذلك؟ لقد لعبت في كل الفئات العمرية، أنا سعيد جدًا لنفسي وللنادي واللاعبين الأصغر سنًا في الأكاديمية". 
وأردف: "ربما يعني كل هذا الكثير بالنسبة لي، وكان هناك ضغط، كان علي أن أصبح بالغًا في سن مبكرة جدًا، كان علي أن أستمع إلى الكثير من الناس يقولون الكثير من الأشياء المختلفة.. إنه لا يلعب بما فيه الكفاية.. يجب أن يغادر على سبيل الإعارة". 
وواصل: "كان أمامي كيفن (دي بروين) ودافيد (سيلفا) في ذلك الوقت. كنت أعلم أنني لا أستحق اللعب، لكنني الآن أريد أن أكون نموذجًا يحتذى به لهذه الأكاديمية وللأطفال الأصغر سنًا في منطقتي، أقول لهم ألا يتوقفوا أبدًا عن حب كرة القدم، لأنه إذا أحببت اللعبة فلن تخاف أبدًا من العمل الشاق". 
وزاد: "آمل أن ينظر إلي اللاعبون الشباب ويفكرون.. إذا فعل فيل ذلك، فلماذا لا أستطيع أن أفعل ذلك؟". وفي الوقت نفسه، سيكون فودين جزءًا من تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في بطولة أوروبا هذا الصيف في ألمانيا، وسينضم إلى موهبة شابة أخرى وهو جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد. 
ووصف فودين بيلينجهام بقوله: "لم أر قط أي شخص ناضج جدًا بالنسبة لعمره، أشعر أنه حصل على هدية من الرب بجسده.. نحن حقًا بحاجة إليه وهو في أفضل حالاته". -(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-04-19 at 21.46.08

حماد والجعفري يتأهلان لنهائي الدوري العالمي للكراتيه

منذ 26 دقيقة
1713537377750532700

"الأولمبي" يضع الخسارة أمام قطر خلف ظهره ويحضر لمواجهة إندونيسيا الحاسمة

منذ 37 دقيقة
1713536594220497600

مراكز متقدمة لمنتخبات التايكواندو في التصنيف الدولي والدوري العالمي

منذ 38 دقيقة
1713535312510480300

القطب يشارك في بطولة تونس الدولية للتنس

منذ 38 دقيقة
1713537955130553500

موعد جديد لتصفيات غرب آسيا الأولمبية بكرة الطاولة

منذ 39 دقيقة
1713535951260486700

أجندة الكرة الطائرة.. برنامج حافل بمنافسات محلية ومشاركات خارجية

منذ 41 دقيقة
افكار و مواقف
ترجمات
1713514273180354900

إسرائيل عالقة في غزة

ترجمات |منذ 32 دقيقة
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات |18 نيسان 2024
1713349573577781600

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة (3-3)‏

ترجمات |17 نيسان 2024
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات |16 نيسان 2024
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
تسهيلات

تسهيلات

الأردن فخر العرب 17 نيسان 2024

hajjaj copy

الشحن في الأردن 16 نيسان 2024

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 