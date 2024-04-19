فودين: مانشستر سيتي يسعى لكتابة تاريخ فريد

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مدن - أوضح نجم مانشستر سيتي فيل فودين، أن فريقه عازم على كتابة التاريخ، من خلال التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.وخرج مانشستر سيتي من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح أمام ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي، لينتهي حلمه بإحراز ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال مرتين متتاليتين.لكن سيتي سيواجه تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي يوم السبت، ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 6 مباريات متبقية.وقال فودين في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل": "نعلم أنه إذا فزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز هذه المرة فسنكون قد فعلنا شيئا جديدا.. إنه شيء نضع أعيننا عليه".وأضاف: "في كل مرة نرتدي فيها أحذيتنا في ملعب التدريب، هناك مقولة مكتوبة على الحائط تقول.. لم يفز أحد بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز على التوالي حتى الآن".وتابع: "نريد أن نحجز لأنفسنا مكانا في التاريخ، كل يوم أجلس وأنظر إلى هذا الشعار وأفكر.. لما لا؟".وتحول فودين من صبي يجمع الكرات إلى أحد ألمح نجوم مانشستر سيتي، وعن ذلك قال: "قصتي جميلة أليس كذلك؟ لقد لعبت في كل الفئات العمرية، أنا سعيد جدًا لنفسي وللنادي واللاعبين الأصغر سنًا في الأكاديمية".وأردف: "ربما يعني كل هذا الكثير بالنسبة لي، وكان هناك ضغط، كان علي أن أصبح بالغًا في سن مبكرة جدًا، كان علي أن أستمع إلى الكثير من الناس يقولون الكثير من الأشياء المختلفة.. إنه لا يلعب بما فيه الكفاية.. يجب أن يغادر على سبيل الإعارة".وواصل: "كان أمامي كيفن (دي بروين) ودافيد (سيلفا) في ذلك الوقت. كنت أعلم أنني لا أستحق اللعب، لكنني الآن أريد أن أكون نموذجًا يحتذى به لهذه الأكاديمية وللأطفال الأصغر سنًا في منطقتي، أقول لهم ألا يتوقفوا أبدًا عن حب كرة القدم، لأنه إذا أحببت اللعبة فلن تخاف أبدًا من العمل الشاق".وزاد: "آمل أن ينظر إلي اللاعبون الشباب ويفكرون.. إذا فعل فيل ذلك، فلماذا لا أستطيع أن أفعل ذلك؟". وفي الوقت نفسه، سيكون فودين جزءًا من تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في بطولة أوروبا هذا الصيف في ألمانيا، وسينضم إلى موهبة شابة أخرى وهو جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد.ووصف فودين بيلينجهام بقوله: "لم أر قط أي شخص ناضج جدًا بالنسبة لعمره، أشعر أنه حصل على هدية من الرب بجسده.. نحن حقًا بحاجة إليه وهو في أفضل حالاته". -(وكالات)