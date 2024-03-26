منتتخب الشباب.. تطور ملحوظ تحت قيادة ماينديرسما

مهند جويلس

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عمان - لفت المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما الأنظار إليه خلال المعسكر الودي الذي اختتمه أول من أمس، بعد أن سجل حضورا طيبا أنهاه بأفضل صورة من خلال الفوز على المنتخب الياباني بهدفين نظيفين، ليرد الخسارة التي تعرض لها قبل عدة أيام.وأكد منتخب الشباب عزمه على تأكيد تفوق المنتخبات الوطنية بالفترة الماضية، من خلال المعسكر الداخلي الذي قدم من خلال أداء جيد، ساهما برفع الحالة المعنوية لدى كتيبة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما قبل خوض تصفيات كأس آسيا المقرر إقامتها خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.وضمت قائمة “الشباب” بالمعسكر 23 لاعبا، وهم سلامة سلمان، عبد الله الشقران، محمد الطرايرة، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، أحمد خالد، عبد الله المنايصة، عمر خضر، عودة الفاخوري، مؤمن الساكت، محمد أبو السكر، يوسف قشة، محمود ذيب، عدنان نوفل، ينال المحمود، محمد أحمد، أمين أبو خليفة، يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود، نتانيال المومني وأنس الخب.وقدم المهاجم الواعد إبراهيم صبرة أوراق اعتماده بصورة قوية، من خلال التسجيل في جميع المباريات الودية، حيث سجل “الهاتريك” في فوز المنتخب الأول على حساب سورية بأربعة أهداف لهدف، وأحرز هدفا بمرمى اليابان بالمباراة الأولى التي انتهت لصالح الأخير 3-1، قبل أن يزور الشباك اليابانية مجددا في المواجهة الثانية والفوز بنتيجة 2-0.ونجح ماينديرسما في تحقيق النتائج الإيجابية مع “الشباب” منذ تسلمه مهمة تدريب المنتخب قبل أقل من عام، حيث يتطلع لمواصلة هذه النتائج بالفترات المقبلة، أملا بالوصول لأفضل جاهزية فنية ومعنوية قبل خوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.وأقام المنتخب معسكرا تدريبيا في تركيا خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، تمكن خلاله من الفوز على المنتخب العراقي بهدفين دون رد، وعلى فريق شاختار دونيستك الأوكراني بهدفين لهدف، فيما خسر من المنتخب التركي بثلاثية نظيفة.وفاز المنتخب في مناسبتين على المنتخب اللبناني خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وبالنتيجة ذاتها 2-1، في المباراتين اللتين أقيمتا على ستاد الأمير محمد في الزرقاء، كما لعب 3 مباريات في معسكره الأول بتركيا خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وشهدت نتائجه الفوز على فريق أنطاليا سبور 4-1، وعلى ألانيا سبور 2-1 والتعادل مع الأخير 2-2.وتعبر النتائج الماضية، عن المستوى المميز الذي وصل إليه المنتخب خلال الفترة الماضية مع ماينديرسما، وسرعة انعكاس أفكاره على اللاعبين وتحسن مستواهم الفني والانسجام فيما بينهم من تجمع لآخر، إلى جانب جلبه للاعبين من الخارج، في خطوة تحسب له.الجدير بالذكر أن منتخب الشباب كان على بعد خطوة واحدة في العام الماضي من بلوغ كأس العالم تحت 20 عاما، إلا أنه خسر أمام المنتخب الياباني بهدفين دون رد ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا.بدوره، عبر المحاضر الآسيوي المدرب وليد فطافطة، عن مدى إعجابه بالمنتخب الذي يتطور من مرحلة لأخرى، ووجود عدد من اللاعبين بفرق الرجال بدوري المحترفين أو بقية الدرجات، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في تحسن نتائج هذه الفئة العمرية هو تغير نظام جدول دوري الشباب.وبين فطافطة في حديثه لـ “الغد”، أن خوض الفرق عدد كبير من المباريات خلال الموسم، تسبب في التطور الملحوظ على المنتخب، موضحا بأن مقولة “الدوري القوي يجعل المنتخب قويا” تترجمت بشكل واضح في الوقت الحالي، بعد الفوز على المنتخب الياباني صاحب الإمكانيات المميزة.وأضاف: “المواهب عديدة في الكرة الأردنية بالفئات العمرية، والآن التحضيرات يجب أن تتصاعد من أجل تحقيق الهدف ببلوغ كأس العالم وعدم الاقتصار بحصر الإنجاز بالتأهل لكأس آسيا، لأن الأمر أصبح عاديا لجميع المنتخبات الوطنية، ورغم شح الإمكانيات والظروف المحيطة بالكرة الأردنية، إلا أن المواهب تواصل حضورها، و الأمر نتاج عمل الأندية التي تحسنت بدعم الفئات مؤخرا”.وأشاد الناشط على مواقع التواصل الإجتماعي مبارك الخوالدة، بالمنتخب الواعد الذي تمكن من إبهار الشارع الرياضي بمستواه المميز مؤخرا، وأكمل سلسلة تحسن المنتخبات الوطنية بشكل عام، متمنيا بأن يكون هناك خطة مميزة من اتحاد الكرة الفترة المقبلة لعدم الوقوع بمطبات تعيق من مسألة تأهله للنهائيات القارية.وشدد الخوالدة على أهمية مشاركة عدد من اللاعبين الذين ينشطون مع منتخب الشباب بفرق دوري المحترفين، متمنيا بأن تمنح غالبية الفرق في الجولات المقبلة الفرصة لأكبر عدد منهم لتحسين مستواهم.