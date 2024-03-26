الثلاثاء 26 آذار 2024
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إطلاق الجولة الثانية من برامج صندوق تطوير الصناعة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
 أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجولة الثانية لبرامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، وستستقبل الشركات الصناعية الطلبات اعتبارا من يوم الاثنين 8 نيسان المقبل من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.اضافة اعلان
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في بيان أمس، إن المنصة ستستقبل الطلبات لـ 3 برامج هي الحوافز المبني على المخرجات والذي تنفذه وحدة إدارة برامج الصندوق في الوزارة، وتحديث الصناعة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وضمان ائتمان الصادرات عبر الشركة الأردنية لضمان القروض، وسيعلن عن بدء استقبال طلبات الجولة الثانية لبرنامج ترويج الصادرات التي تنفذها شركة بيت التصدير في النصف الثاني عام 2024.
وأشار الشمالي إلى أن المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من جميع برامج الصندوق تبلغ قيمتها نحو 42 مليون دينار لأكثر من 330 منشأة صناعية، وستقدم على شكل حوافز ومنح وضمانات وجميعها أموال غير مستردة.
وبلغ عدد الطلبات الكلية المقدمة عبر المنصة المخصصة لاستلام الطلبات للعام 2023 للمرحلة الأولى من جميع برامج الصندوق الأربعة 1400 طلب، فيما بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال العام الماضي 45.168 مليون دينار لـ 395 منشأة صناعية، وتشكل بمجملها 50.2 بالمئة من إجمالي المخصصات المالية لبرامج الصندوق البالغ قيمتها 90 مليون دينار.
وسيجري خلال الفترة المقبلة تنظيم الأيام التعريفية ببرامج الصندوق لتوضيح شروط الأهلية وتفاصيل الدعم المالي والأنشطة المسموحة، وآلية استقبال الطلبات، وسيستمر استقبال الطلبات لمدة شهرين من تاريخ بدء استقبالها.-(بترا)
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