الأحد 28 نيسان 2024
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خليل الحاج توفيق رئيسا لنقابة تجار المواد الغذائية لدورة جديدة

رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق
رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق

اختارت الهيئة الإدارية الجديدة لنقابة تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، رئيسا للنقابة للدورة 24، والتي تمتد حتى عام 2028.

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كما اختارت الهيئة الإدارية بالاجتماع الذي عقدته مساء أمس السبت، بعد فوزها بالتزكية، خلدون العقاد نائبا أولا للرئيس، وحمد العموري نائبا ثانيا للرئيس، وطارق الخوري أميناً للسر، وعلي الملاح أمينا للصندوق، وزين أبو عودة نائباً لأمين السر، ورائد حبيبة نائبا لأمين الصندوق، وعلاء الزعبي وخالد الجبشة أعضاء هيئة إدارية.


وقُبيل اجتماع الهيئة الإدارية الجديدة الفائزة بالتزكية، عقدت الهيئة العامة للنقابة اجتماعها السنوي وصادقت بالأجماع على التقريرين الإداري والمالي والميزانية العمومية للعام 2023، وإخلاء طرف الهيئة الإدارية السابقة وتعيين مدقق حسابات لعام 2024.


وأعلن مدير عام النقابة زهير حرب، بداية الاجتماع السنوي أسماء الفائزين بالتزكية بعضوية الهيئة الإدارية للدورة الجديدة 2024-2028، عملا بنص المادة التاسعة من النظام الداخلي.


وناقش أعضاء الهيئة العامة للنقابة التحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية، مطالبين بمنحه اهتماما أكبر وتقديم تسهيلات للمستوردين الذين يسهمون بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي، وتأمين المملكة بمخزون استراتيجي من المواد الغذائية.


يذكر أن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية تأسست عام 1973 وترأس أول هيئة إدارية لها المرحوم خالد دروزة، وتضم بعضويتها مستوردين ومصنعين وتجار جملة وتجزئة ومولات وهايبر ماركت من عموم المملكة.-(بترا)

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