الجمعة 12 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النفط يرتفع مع التخوف من نقص الإمدادات

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي رفع احتمالات تعطل الإمدادات النفطية من المنطقة، غير أن الأسعار تتجه لتكبد خسارة أسبوعية، وسط توقعات بعدد تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأميركية، هذا العام.

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 وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتًا، بما يعادل 0.57 بالمئة إلى 90.25 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 85.63 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
ولا تزال أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع أسبوعي؛ إذ يتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط للانخفاض بأكثر من واحد بالمئة. -(بترا)

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