انخفاض معدل الإنجاب في الأردن لعام 2023 بمقدار نقطة مئوية واحدة

عبد الرحمن الخوالدة

اضافة اعلان

انخفض معدل الإنجاب في الأردن لعام 2023 بمقدار نقطة مئوية واحدة مقارنة مع العام 2018 ليصل معدل الإنجاب إلى 2.6 ٪، بحسب النتائج الرئيسة لمسح السكان والصحة الأسرية JPFHS الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أخيرا.وسجلت أعلى معدلات للإنجاب في محافظتي المفرق وعجلون إذ بلغت3.1 ٪ بينما سجلت أدنى نسبة في محافظة العقبة بواقع 1.9 ٪.وتفيد النتائج الخاصة بمعدل الإنجاب أن نسب الإنجاب في المناطق الريفية وهي 2.8 ٪ أعلى منها في المناطق الحضرية والبالغة 2.6 ٪.وبالنسبة لمعدل الإنجاب في الأردن بحسب الجنسية أشارت النتائج إلى أن نسبة الإنجاب لدى الجنسية السورية أعلى منها للجنسية الأردنية حيث بلغت لدى السوريات 4.2 ٪ قياسا بـ2.3 % لدى الأردنيات، وكانت معدلات إنجاب النساء السوريات في مخيمات اللاجئين أعلى منها خارجها، وهي في المخيمات 4.9 ٪ مقابل 3.9 ٪ في الخارج.وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة أخيرا النتائج الرئيسة لمسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023 JPFHS.ويتمثل الهدف الأساسي للمسح في توفير بيانات شاملة عن الإنجاب ووفيات الأسرة وتنظيم الأسرة وصحة وتغذية الأم والطفل إضافة إلى الحصول على تقديرات حديثة للمؤشرات الديموغرافية والصحية والنفسية على المستوى الوطني.وقامت دائرة الإحصاءات العامة في إجراء المسح الذي تم تمويله من قبل الحكومة الأردنية وعدد من المؤسسات الدولية ومنها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومنظمة الأمم للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمية، إذ تم تنفيذه خلال الفترة من شهر كانون الثاني (يناير) 2033 إلى حزيران (يونيو) 2023.وكشف المسح عن انخفاض معدل الوفيات في أوساط الأطفال حديثي الولادة إلى 9 وفيات لكل 1000 مولود حي في عام 2023 قياسا مع المعدل الذي كان سائد في عام 1990.كما انخفض معدل الوفيات خلال ذات الفترة، لفئة الأطفال الرضع من 34 إلى 14 حالة وفاة لكل ألف مولود، إضافة إلى انخفاض معدل الوفيات للأطفال دون سن الخامسة من 39 إلى 15 حالة وفاة لكل ألف طفل على مستوى هذه الفئة العمرية.وبلغت نسبة التعليم العالي لدى النساء في الفئة العمرية من عمر 15-49 عاما نحو 35 ٪ مقابل 33 ٪ لدى الرجال لذات الفئة العمرية.وفيما يتعلق بصحة الأطفال بين المسح أن 92 ٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 شهرا قد حصلوا على كامل التطعيمات الأساسية في وقت ما قبل المسح، وتم تطعيم 78 ٪ منهم بشكل كامل حسب الجدول الوطني.وعلى صعيد الحالة التغذوية للأطفال أظهر المسح ارتفاع معدل انتشار الوزن الزائد لدى الأطفال إلى 9 ٪ في العام الحالي من 4 ٪ من عام 1990.وانخفض معدل الرضاعة الطبيعية المحضة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و5 أشهر، من 39 ٪ في عام 1990 إلى 24 ٪ في عام 2023.وبين المسح أن ثلث الأطفال في الأردن الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرا، يعانون من فقر الدم، حيث 19 ٪ منهم يعانون من فقر الدم الخفيف، و 13 ٪ يعانون من فقر الدم المعتدل، بينما أقل من 1 ٪ يعانون من فقر الدم الشديد.وبحسب المسح بلغت نسبة انتشار مرض فقر الدم لدى النساء في الأردن نحو 32 ٪، حيث أن 17 ٪ يعانين من فقر الدم الخفيف و 14 ٪ فقر دم متوسط، و 1 يعانين من فقر الدم الشديد، ليسجل بذلك انتشاره بين النساء تراجعا مقارنة مع المسح الماضي الذي تم عام 2018 وبلغ آنذاك 43 ٪.وأشارت النتائج إلى أن مستوى المعرفة حول الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) بين الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما قد بلغ 22 ٪ وهو أعلى من مستوى المعرفة لدى الشابات الإناث لذات الفئة العمرية حيث إن نسبة المعرفة لديهن لم تتجاوز 9 ٪ فقط.ووفق المسح فإن ما نسبته 3 ٪ من الرجال المتزوجين في الأردن، أجروا فحصا للكشف عن (الإيدز) مقابل 2 ٪ لدى السيدات المتزوجات.وحول استخدام وسائل تنظيم الأسرة أفادت 60 ٪ من النساء المستطلعة آراؤهن في المسح أنهن يستخدمن هذه الوسائل، حيث إن 38 ٪ منهن يستخدمن وسائل حديثة، و 22 ٪ يستخدمن الطرق التقليدية.وفيما يخص رعاية الأمّ أوضحت النتائج أن 97 ٪ من السيدات في الأردن أنهن حصلن على رعاية ما قبل الولادة من أخصائي صحي (طبيب، ممرضة، أو قابلة).كما تمت أكثر من 99 ٪ من عملية الولادات الحية خلال عامي 2021 و2022 في مرفق صحي. إلى ذلك حصلت نحو 83 ٪ من السيدات في الأردن على رعاية صحية بعد الولادة.وأخيرا فيما يتعلق بنتائج مؤشرات الصعوبات الوظيفية التي تم استحداثها لأول مرة في النسخة الحالية من المسح، أظهرت النتائج أن 16 ٪ من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات أو أكثر يعانون من بعض الصعوبات في واحد على الأقل من مجالات الأداء الستة (صعوبة الرؤية، صعوبة السمع، صعوبة التواصل، صعوبة التذكر، صعوبة المشي، صعوبة الاغتسال).كما يعاني 4 ٪ من السكان من صعوبة كبيرة في أداء وظائفهم أو لا يمكنهم أداء وظائفهم على الإطلاق.وأوضحت النتائج أن 19 ٪ ممن يبلغون 60 عاما فما فوق لديهم بعض الصعوبات الوظيفية.وتعد صعوبة الرؤية هي الصعوبة الأكثر شيوعا بواقع 9 ٪، تليها صعوبة المشي أو صعود الدرج بواقع 7 ٪ ومن ثم صعوبة التذكر أو التركيز بواقع 4 ٪.ويذكر أن المسح الحالي هو المسح الثامن للسكان والصحة الأسرية الذي يتم إجراؤه في الأردن، حيث سبق وأن نفذت دائرة الإحصاءات 7 مسوحات سابقة في هذا المجال، تم الأول منها عام 1990 وكانت النسخة الماضية قد نشرت في عام.