تراجع الإقبال على المطاعم والمقاهي

محمد أبو الغنم

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عمان- حتى اليوم، ما يزال المزاج العام للأردنيين مضطرباً في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على فلسطين، وهو ما انعكس على أسلوب حياتهم اليومي الذي اختلف إلى حد كبير.وبينما يستمر بث مشاهد آلة القتل الإرهابية في غزة عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، تغير نمط كثير من الأردنيين في "الترفيه" عن أنفسهم، لا سيما عند الخروج إلى المقاهي والمطاعم والمنشآت السياحية.ويؤكد عاملون في القطاع السياحي، أن النشاط السياحي الداخلي في المملكة تراجع إلى حد كبير منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وقال عضو مجلس إدارة جمعية المطاعم الأردنية عادل مرعي "إن الحركة سيئة كثيرا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة".وأكد أن نسبة التراجع تتراوح بين 50 % و80 % في القطاع، حسب المكان ورواده، إذ تعاني المنشآت التي تعتمد على السياحة الأجنبية وفئة كبار العمر من تراجع شديد في الإقبال على المطاعم والمقاهي.وبين مرعي، أن المنخفض الجوي الذي دخل المملكة، مؤخرا، أسهم في زيادة نسبة التراجع الذي يشهده هذا القطاع.وقال صاحب مقهى ومطعم أنس عابدين "منذ بدء الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، تراجع رواد المقاهي بنسبة تجاوزت 60 %".وأكد عابدين أن المواطن، منذ اندلاع العدوان الإسرائلي على غزة، أصبح غير مهتم بالذهاب الى المقاهي.وأضاف "التراجع وصل الى المطاعم التي تأثرت بشكل واضح".وبين عابدين أن خدمة التوصيل "دليفري" الى المنازل تراجعت أيضا؛ إذ بات المواطن لا يهتم بتلك الاحتياجات منذ بدأت المجازر الصهيونية في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.وأشار إلى إلغاء غالبية الحجوزات التي كانت موجودة خلال الفترة الماضية.واتفق مدير مطعم ومقهى محمود القيسي مع سابقيه، مؤكدا أنه منذ بدء إعلان الكيان الصهيوني العدوان على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدأ القطاع يعيش بحالة من الجمود.وأكد القيسي أن نسبة التراجع في الإقبال على المنشأة وصلت الى 70 %.وأضاف، أن المواطن يعيش حالة من الحزن على قتل آلة الحرب الإسرائلية الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة الى استهداف المدنيين في مختلف المؤسسات الشعبية المدنية التي وصل عدد القتلى الأبرياء فيها إلى أكثر من 13 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء.وكشف وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، مؤخرا، أن هنالك تراجعا ملحوظا في مختلف القطاعات السياحية؛ إذ انخفضت حجوزات الفنادق في الأردن بنسبة 50 % منذ بدء العدوان على غزة.وقال القيسي، خلال مقابلة تلفزيونية على إحدى المحطات الفضائية المحلية، إن الطلب على المواقع السياحية تراجع بنسبة 40 % منذ بدء العدوان، مشيرا إلى تراجع حجوزات المطاعم السياحية بنسب تراوحت بين 60 % و70 %، بحسب البيانات التي وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة كالبترا، إضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية.وأضاف القيسي، أنه تم إلغاء 23 رحلة طيران عارض، و26 رحلة بواخر إلى العقبة منذ بدء العدوان حتى نهاية العام، لافتا إلى أن هذه الإلغاءات تلحق خسائر بالمنشآت الفندقية، إضافة لحجوزات المجموعات السياحية التي تشمل برامج سياحة المؤتمرات والحفلات وحجوزات المطاعم والمرافق ذات الاستخدام اليومي.