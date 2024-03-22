صندوق النقد الدولي يعلن موافقته على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا

وافق صندوق النقد الدولي مساء الخميس، على الإفراج عن شريحة ثالثة من المساعدات لأوكرانيا تبلغ 880 مليون دولار، في المرحلة الثالثة من حزمة إغاثة بقيمة 15,6 مليار دولار تم تبنيها في آذار 2023، مثلما رحبت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا بمرونة الاقتصاد الأوكراني في عام 2023، بحسب واشنطن تايمز.

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"صندوق النقد" يوافق على قرض بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا

وأجرى فريق من صندوق النقد الدولي محادثات في وارسو مع مسؤولين أوكرانيين في منتصف شباط/فبراير، وقد تحقق من الإنجازات التي حققتها البلاد في إطار الأهداف التي حددت قبل عام، عندما تمت الموافقة على هذه المساعدة في إطار آلية الائتمان الموسعة الممتدة على أربع سنوات.



وكان الفريق قدر احتياجات إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 486 مليار دولار.



وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا غافين غراي، خلال مؤتمر عبر الفيديو، أن برنامج الدعم افترض أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا سينتهي بنهاية عام 2024. -(بترا)