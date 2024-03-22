الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صندوق النقد الدولي يعلن موافقته على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا

قدَرت احتياجات إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 486 مليار دولار
قدَرت احتياجات إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 486 مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولي مساء الخميس، على الإفراج عن شريحة ثالثة من المساعدات لأوكرانيا تبلغ 880 مليون دولار، في المرحلة الثالثة من حزمة إغاثة بقيمة 15,6 مليار دولار تم تبنيها في آذار 2023، مثلما رحبت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا بمرونة الاقتصاد الأوكراني في عام 2023، بحسب واشنطن تايمز.

اضافة اعلان

 

"صندوق النقد" يوافق على قرض بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا

 

 وأجرى فريق من صندوق النقد الدولي محادثات في وارسو مع مسؤولين أوكرانيين في منتصف شباط/فبراير، وقد تحقق من الإنجازات التي حققتها البلاد في إطار الأهداف التي حددت قبل عام، عندما تمت الموافقة على هذه المساعدة في إطار آلية الائتمان الموسعة الممتدة على أربع سنوات.


وكان الفريق قدر احتياجات إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 486 مليار دولار.


وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا غافين غراي، خلال مؤتمر عبر الفيديو، أن برنامج الدعم افترض أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا سينتهي بنهاية عام 2024. -(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ذهب

الذهب يتراجع ولكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

منذ1 ساعة
متسوقون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية- (الغد)

"المدنية" تخفض أسعار 400 سلعة 30%

منذ13 ساعة
تعبيرية

ما هي عوامل جذب المستثمرين للشركات الناشئة؟

منذ13 ساعة
تعبيرية

تحذيرات من قرصنة الألعاب الإلكترونية

منذ13 ساعة
شاب يبيع ورقيات على قارعة الطريق في عمان - (الغد)

محاصيل موسمية تفتح باب رزق "مؤقت" لأسر معوزة

20 آذار 2024
ضغط عال

انخفاض مشتريات كبار مشتركي الكهرباء 12 %

20 آذار 2024
افكار و مواقف
ترجمات
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
معلش

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان
 
 