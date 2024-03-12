الثلاثاء 12 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اكتشاف مضادات للأورام في نجم البحر

نجم البحر
نجم البحر

أظهرت المركبات المكتشفة في نجم البحر فعالية عالية في كبح نمو وتطور مستعمرات خلايا سرطان الثدي لدى البشر.

ويشير نائب مدير معهد العمل العلمي التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى ميخائيل كوسايكن، في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن علماء في معهد المحيط الهادئ للكيمياء العضوية الحيوية اكتشفوا مركبات كيميائية خاصة في مستخلص نجم البحر الغروي من المحتمل أن تساعد على مكافحة الأمراض الالتهابية.

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ويقول: "اكتشفت هذه المركبات التي يمكن أن تفيد في مكافحة السرطان فعلا في هذا النوع من نجم البحر. وهذا المشروع الآن في مرحلة البحث العلمي".


ويشير إلى أن المركبات المكتشفة كانت فعالة جدا في تثبيط نمو وتطور مستعمرات خلايا سرطان الثدي البشرية. ومن الناحية النظرية، تفتح هذه الخاصية آفاقا جديدة لاستخدام نجم البحر كمصدر محتمل للأدوية المضادة للسرطان.


وتجدر الإشارة إلى أن حيوانات نجم البحر تعيش في المياه الباردة في الشرق الأقصى وهي قادرة على إنتاج مخاط سميك يصد الحيوانات المفترسة - عادة شوكيات الجلد الأخرى.

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