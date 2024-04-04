الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين ومخيمها

إصابة طفلة فلسطينية بشظايا رصاصة إسرائيلية خلال اقتحام جنين

آليات للاحتلال تقتحم جنين
آليات للاحتلال تقتحم جنين
أصيبت طفلة ليل الأربعاء - الخميس، في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت جنين ومخيمها من شارعي نابلس-حيفا والناصرة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تحديدا في حي البساتين ومنطقة دواري "البطيخة" و"الأحمدين"، ومدخل جنين الغربي.اضافة اعلان
وأضافت المصادر أن جرافات عسكرية رافقت آليات الاحتلال خلال الاقتحام، وشرعت في تجريف عدد من الشوارع والبنى التحتية والبسطات، خاصة في الشارع العسكري ودوار "البطيخة" وشارع الناصرة، ما أحدث دمارا واسعا في البنية التحتية، بالتزامن مع تحليق مكثّف للطائرات المسيّرة في سماء المدينة.
ولاحقا، أعلنت مصادر طبية إصابة طفلة (13 عاما) بشظايا الرصاص الحي في اليد خلال اقتحام مدينة جنين.
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