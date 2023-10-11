الدفاع المدني بغزة: عاجزون عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة

اضافة اعلان

قال الدفاع المدني في غزة إن أعدادا كبيرة من المواطنين لا تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال في القطاع.وأضاف قائلا : "ليست لدينا آليات ثقيلة كافية لإخراج العالقين تحت الأنقاض ما ينذر بارتفاع عدد الضحايا".وأكد على أن الطواقم عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة في القطاع.