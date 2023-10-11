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الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
12:10 ص
الدفاع المدني بغزة: عاجزون عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة
دمار في غزة
قال الدفاع المدني في غزة إن أعدادا كبيرة من المواطنين لا تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال في القطاع.
وأضاف قائلا : "ليست لدينا آليات ثقيلة كافية لإخراج العالقين تحت الأنقاض ما ينذر بارتفاع عدد الضحايا".
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وأكد على أن الطواقم عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة في القطاع.
غزة
طائرات
الدفاع المدني
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