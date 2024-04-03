بايدن: إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة

اضافة اعلان

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يشعر بالغضب والحزن لوفاة 7 من العاملين في المجال الإنساني من "المطبخ المركزي العالمي" في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة.وأضاف بايدن أن إسرائيل تعهدت بإجراء تحقيق في استهداف عمال الإغاثة ويجب أن يكون هذا التحقيق سريعا وأن يحقق المساءلة، لافتا إلى أنه سيواصل الضغط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لتسهيل المساعدات إلى غزة.وأوضح الرئيس الأميركي أن واشنطن "ستبذل كل ما في وسعها لتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين" في القطاع، مؤكدا "نحن نضغط بشدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة كجزء من صفقة الرهائن".