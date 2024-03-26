الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة

جثامين شهداء في غزة
جثامين شهداء في غزة


قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أعدت تقريرا يوثق أفعال إبادة إسرائيلية بغزة.

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 وذكرت المقررة الأممية أن هناك أسبابا منطقية للقول بأن إسرائيل ارتكبت العديد من أعمال الإبادة بغزة، مؤكدة أن طبيعة الهجوم الإسرائيلي على غزة وحجمه يكشفان نية تدمير الفلسطينيين جسديا.


ومن المقرر أن يرفع تقرير المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية اليوم إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف.


ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي ردا على تقرير المقررة الأممية قوله "ليس لدينا أسباب للاعتقاد بارتكاب إسرائيل أعمال إبادة بغزة".


وقال بيان لبعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بجنيف إن تقرير المقررة الأممية "جزء من حملة لتقويض نظام دولتنا".

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