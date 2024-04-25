حماس: الاحتلال رفض مبادلة مجندة إسرائيلية بـ50 من أسرانا

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية، "نخوض مفاوضات جادة من أجل وقف دائم لإطلاق النار وصفقة تبادل جادة وحقيقية، ونرحب بالتصريحات الأميركية عن إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق نار، واننا ننتظر الرد على موقفنا من الاحتلال والوسطاء.

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وأضاف الحية في عبر قناة الجزيرة مساء الخميس، أن "التصريحات الأميركية جاءت قبل تسلمنا أي رد على موقفنا من إسرائيل أو الوسطاء."



وتابع "لا نريد الاحتفاظ بما لدينا من الأسرى وجادون في الإفراج عنهم ضمن توافق ومفاوضات جادة، وأن عدم تقدم المفاوضات يرجع إلى التعنت الإسرائيلي."



وأشار الحية إلى أن الاحتلال رفض مقترحا لمبادلة مجندة إسرائيلية بـ50 من الأسرى الفلسطينيين بينهم 30 من ذوي الأحكام المؤبدة.



وأكد أن هناك ضغط وتشويه لدور قطر في المفاوضات لدفعها للضغط على حركة حماس، مضيفا أن حماس متمسكة بوساطة قطر ومصر وأنها لن توافق على أي شيء يتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني.



وقال الحية، "لن نفرج عن الأسرى دون وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وإن العالم اليوم غير قادر على تنفيذ قراراته بشأن حقوق شعبنا الفلسطيني.