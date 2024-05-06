الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء فلسطينيون في قصف إسرائيلي على مدينة رفح

شهداء فلسطينيون في قصف إسرائيلي على مدينة رفح
شهداء فلسطينيون في قصف إسرائيلي على مدينة رفح
استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ليل الأحد على الاثنين.اضافة اعلان
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن وقوع شهداء وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي السلام في مدينة رفح".
واستشهد 4 فلسطينيين بينهم رضيع إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمالي شرق المدينة.
وكانت طواقم الدفاع المدني في غزة، انتشلت في وقت سابق 5 جثامين متحللة لشهداء استهدف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات إلى 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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