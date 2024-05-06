شهداء فلسطينيون في قصف إسرائيلي على مدينة رفح

اضافة اعلان

استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ليل الأحد على الاثنين.وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن وقوع شهداء وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي السلام في مدينة رفح".واستشهد 4 فلسطينيين بينهم رضيع إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمالي شرق المدينة.وكانت طواقم الدفاع المدني في غزة، انتشلت في وقت سابق 5 جثامين متحللة لشهداء استهدف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات إلى 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.