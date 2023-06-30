الجمعة 30 حزيران 2023
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ماكرون يترأس اجتماعا جديدا لخلية الأزمة حول أعمال الشغب

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تقف الشرطة في حالة تأهب بينما تنفجر الألعاب النارية في منطقة سايت بابلو بيكاسو في نانتير
يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية عند الساعة 13:00 (الساعة 11:00 ت غ) في باريس بعد أعمال الشغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا تخللها نهب وتخريب ممتلكات عامة إثر مقتل مراهق برصاص شرطي، وفق ما أعلنت الرئاسة.اضافة اعلان
وقد يختصر ماكرون الموجود في بروكسل منذ الخميس لحضور قمة أوروبية، مشاركته ويعود قبل انتهاء الاجتماعات مع نظرائه، ويعقد مؤتمرا صحافيا قبل مغادرة مجلس الاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الفرنسي عقد صباح الخميس اجتماعا أول لخلية الأزمة الوزارية ضم الوزراء ومدراء الإدارات المعنية في المركز الخاص بها في وزارة الداخلية قبل أن يتوجه إلى بروكسل، وندد خلال الاجتماع بأعمال عنف "غير مبررة".
وفي العاصمة البلجيكية لم يدل ماكرون بأي تصريح علني.
وهزت أعمال شغب شملت تخريب مقار إدارات عامة وعمليات نهب ومناوشات متفرقة ليل الخميس الجمعة مدنا كثيرة واقعة في منطقة باريس بعد توجيه تهمة القتل العمد وحبس الشرطي الذي أقدم على قتل مراهق يبلغ السابعة عشرة خلال عملية تدقيق مروري بعدما رفض التوقف الثلاثاء في نانتير قرب العاصمة الفرنسية.
وأوقف 667 شخصًا فجر الجمعة في فرنسا بعد أعمال الشغب، على ما أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان.
وكتب دارمانان على تويتر "هذه الليلة، واجه عناصر الشرطة والدرك والإطفاء مرة جديدة وبشجاعة أعمالا غاية في العنف. بناء على تعليماتي باعتماد نهج صارم، أوقفوا 667 شخصًا".
أ ف ب
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