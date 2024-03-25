الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مظاهرات عالمية تندد بحرب "إسرائيل" على غزة

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مظاهرات أوروبية تندد بحرب "إسرائيل" على غزة

تجددت المظاهرات في عدد من مدن وعواصم العالم تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء المجازر المرتكبة في القطاع.

 

 

تظاهرة بمحيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

 

تظاهر أردنيون مساء الأحد، تضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي، وذلك بمحيط السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية في عمّان.

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وقدرت أعداد المتظاهرين بالآلاف بالرغم من برودة الطقس وصعوبة الوصول للمكان بسبب إغلاق المداخل المؤدية للسفارة الإسرائيلية في عمان.


زنددت التظاهرة بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.


وجاءت دعواتُ التظاهر بعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك, والانتهاكاتِ المستمرة بحصار مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.


 التشيك


وشارك العشرات في مظاهرة بالعاصمة التشيكية براغ تضامنا مع غزة، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات منددة بـ"إسرائيل".


فرنسا


كما خرجت مظاهرة حاشدة في مرسيليا جنوب فرنسا جابت شوارع في المدينة، وردد المشاركون شعارات داعمة لغزة ورفعوا شارات النصر وصورا لأطفال فلسطينيين استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.


وطالب المتظاهرون بالوقف الفوري للحرب على القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان هناك.


السويد


وخرجت مظاهرات في عدد من المدن السويدية مثل مالمو ويوتبوري نصرة لغزة والفلسطينيين، وردد المتظاهرون شعار "فلسطين حرة" وحملوا علما فلسطينيا كبيرا وألقوا خطبا تنددا بمجازر "إسرائيل".


الدانمارك


وكذلك احتشد متظاهرون في مدينة أودنسي الدانماركية ورددوا شعارات تضامنية مع غزة، كما صدحت عبر مكبرات الصوت أغاني فلسطينية تدعو لمقاومة الاحتلال والاستمرار في النضال لإنهائه.


أستراليا


وفي أستراليا، تجمع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في ميناء بوتاني لمنع السفن التابعة لشركة الشحن الإسرائيلية "زد آي إم" (ZIM) من الرسو في سيدني، على خلفية اتهامات للشركة بالتورط في نقل شحنات من الأسلحة إلى "إسرائيل".


وردد المتظاهرون شعارات تطالب بمقاطعة "إسرائيل" وإيقاف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقد أوقفت الشرطة بعض المتظاهرين خلال المظاهرة.


تونس


كما نظم تونسيون وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الأميركية في العاصمة تونس تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.


ورفع المشاركون في الوقفة الأسبوعية، شعارات تطالب بفتح المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الطبية والغذائية خلال شهر رمضان. كما دانوا ما وصفوه بالصمت العربي والدعم الغربي للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على القطاع.


مظاهرات متواصلة

 

 وأمس السبت، شهدت عواصم ومدن أوروبية مظاهرات ضخمة طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ونددت بالهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني، وأبرز المدن التي شهدت احتجاجات لندن وباريس وبرلين وشتوتغارت وميلانو وكوبنهاغن.


وفي بريطانيا وحدها خرجت مظاهرات في 48 نقطة في عموم البلاد في مقدمتها العاصمة لندن التي انطلقت منها وحدها 11 مظاهرة.


وتشن "إسرائيل" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة أدت لمثول "إسرائيل" أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".


وتشهد مدن وعواصم عربية وغربية بشكل شبه يومي مظاهرات حاشدة تدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة وتندد بالمجازر اليومية في القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عاما.

 

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