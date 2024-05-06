الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو يصف مذكرات الاعتقال المرتقبة من الجنائية الدولية بالفضيحة

وسائل إعلام عبرية تكشف رؤية نتنياهو لغزة 2035
وسائل إعلام عبرية تكشف رؤية نتنياهو لغزة 2035
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك فضيحة قد تحدث في المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.اضافة اعلان
وأضاف نتنياهو -في كلمة بمناسبة إحياء الذكرى السنوية للمحرقة- أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تأسست على خلفية المحرقة وغيرها من الفظائع، مشيرا إلى أن المحكمة تسعى الآن لإصدار مذكرات لاعتقال قادة دولة إسرائيل، "وهو ما يقيد أيدينا ويحرمنا من الدفاع عن أنفسنا"، على حد قوله.
وتتواتر الأنباء -خصوصا في وسائل الإعلام الإسرائيلية- باحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، على خلفية الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.
وقبل أيام، نقلت صحيفة معاريف عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن نتنياهو "خائف ومتوتر" من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المصادر إن نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية الدولية، وأشارت إلى أنه يحاول بشكل غير مباشر الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن للتحرك بهذا الخصوص.
يذكر أن القضية الماثلة أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في غزة منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي أيضا.
ومحكمة العدل الدولية تابعة للأمم المتحدة وتعالج النزاعات بين الدول بينما تركز الجنائية الدولية على المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي سقط أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، كما خلف العدوان دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
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