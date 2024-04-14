الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أرجأ موعد عملية برية في رفح

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إرجاء موعد كان مقررا لعملية برية في رفح بقطاع غزة.-(وكالات)اضافة اعلان
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