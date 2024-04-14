الأحد 14 نيسان 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
الأحد 14 نيسان 2024
8:29 م
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أرجأ موعد عملية برية في رفح
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إرجاء موعد كان مقررا لعملية برية في رفح بقطاع غزة.-(وكالات)
اضافة اعلان
غزة
نتنياهو
رفح
Copy
ذات صلة
غالانت: إسرائيل لم تحدد بعد موعدا لعملية رفح
09 نيسان 2024
كوهين: سندخل رفح ونجلي 1.4 مليون فلسطيني منها
01 نيسان 2024
لا انفراجة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة نتيجة تعنت الاحتلال ودعم واشنطن
25 آذار 2024
"جماعات الهيكل" تحشد لاقتحام "الأقصى" اليوم
24 آذار 2024
اقرأ أيضا
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
منذ 15 دقيقة
مجموعة السبع: إيران تخاطر بإثارة تصعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه
منذ2 ساعة
مصرع 33 شخصا جراء فيضانات في أفغانستان
منذ3 ساعة
اجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم بعد الهجوم الإيراني
منذ18 ساعة
إيران: يمكن اعتبار الأمر منتهيا ونحذر إسرائيل من رد أعنف
منذ18 ساعة
إسرائيل: إيران أطلقت أكثر من 200 مسيرة وصاروخ علينا
منذ18 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الاتفاقيات التجارية.. كيف نستثمرها في زيادة وتنويع الصادرات؟
اقتصاد
|
منذ 1 دقيقة
الإعلان الإيراني عن انتهاء الهجوم على إسرائيل يجنب زيادة أسعار النفط
اقتصاد
|
منذ 4 دقيقة
4 أردنيين في قائمة "فوربس" لأفضل شركات تقنية مالية في المنطقة
اقتصاد
|
منذ 4 دقيقة
رفع مستوى الإنفاق الرأسمالي يحسن جودة التعليم
اقتصاد
|
منذ 7 دقيقة
هل ينقصنا الآن حرب مع إيران؟
صحافة عبرية
|
منذ 8 دقيقة
قطاعات سياحية بعدة محافظات تستعيد عافيتها مع انتعاش السياحة الداخلية
إربد
|
منذ 9 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو
فنون
|
21 آذار 2024
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
في دعم "دولة فلسطين"
ترجمات
|
منذ 12 دقيقة
كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية
ترجمات
|
منذ 13 دقيقة
أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط
ترجمات
|
13 نيسان 2024
هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر
ترجمات
|
08 نيسان 2024
لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟
ترجمات
|
06 نيسان 2024
بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟
ترجمات
|
06 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
أول يوم دوام بعد العيد
السوبر ماركت
07 نيسان 2024
هدر
07 نيسان 2024
عزيمة
05 نيسان 2024
بس
04 نيسان 2024
إسطنبول !
03 نيسان 2024