الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن ولندن تفرضان عقوبات جديدة على إيران

إيران
إيران

لندن- أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اليوم الخميس فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت، برنامج إيران العسكري للمسيرات.
وذكرت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان اليوم، أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على سبعة أفراد وستة كيانات بعد الهجوم المباشر الذي شنته نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل.

اضافة اعلان


وأضاف البيان، أن هذه العقوبات تضاف لأكثر من 400 عقوبة فرضت بالفعل على إيران. وتشمل العقوبات السابقة، الحرس الثوري الإيراني بأكمله، فيما تم فرض حزمة منسقة مع الولايات المتحدة على شخصيات عسكرية إيرانية بارزة، ومجموعة من العقوبات على الجهات الفاعلة الرئيسية في صناعات الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية، وتشمل إخضاع الأفراد المعاقبين لحظر السفر وتجميد الأصول.
وأشار البيان إلى أن العقوبات، شملت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، والبحرية التابعة للحرس الثوري (IRGC)، إحدى القوتين البحريتين في إيران، والمقر المركزي لخاتمولانبيا (KCHQ)، وعدد من القيادات العسكرية الإيرانية. -(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على رفح

قصف جديد على رفح وغزة والاحتلال يوسع توغله وسط القطاع

منذ15 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تصريح جديد من حماس يوقف ألاعيب نتنياهو

منذ16 ساعة
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش - (أرشيفية)

وزير إسرائيلي يهدد برد عنيف "يهز طهران"

منذ16 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لجنة توصي بلينكن بفرض عقوبات على وحدات عسكرية إسرائيلية

منذ17 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

إعلام أميركي: "إسرائيل" تعيد جدولة الرد على إيران

منذ18 ساعة
وزير الخارجية أيمن الصفدي

وزير الخارجية من مجلس الأمن: غزة تتضور جوعا وهو من صنع الحكومة الإسرائيلية

منذ19 ساعة
افكار و مواقف

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (6)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

التعليم.. "مسبحة وفرطت"

محمود الخطاطبة |اليوم

التجاوب مع الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

صناعة المحتوى في عصر الإنفلونسر: تحديات وإمكانيات

تهاني روحي |اليوم

التوترات في الشرق الأوسط وأسعار النفط

رعد التل |اليوم

السعودية والأردن.. أعمق من رواسي الإقليم

سميح المعايطة |اليوم

لنتعلم من هؤلاء

د.خليف الخوالدة |اليوم

ذلك الاختراق الإعلامي أمام مشروعين عدوين

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات | منذ4 ساعة
1713349573577781600

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة (3-3)‏

ترجمات | منذ23 ساعة
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات |16 نيسان 2024
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

الأردن فخر العرب

الشحن في الأردن 16 نيسان 2024

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت
 
 