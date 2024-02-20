الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

29 ألفا و195 شهيدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع

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حصيلة الشهداء بالعدوان الإسرائيلي مستمرة بالارتفاع (غيتي)
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و195 شهيدا و69 ألفا و170 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان

وأكدت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 103 شهداء و142 مصابا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حين لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض دون أن يستطيع الدفاع المدني الوصول إليهم.

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