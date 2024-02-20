29 ألفا و195 شهيدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع

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وأكدت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 103 شهداء و142 مصابا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حين لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض دون أن يستطيع الدفاع المدني الوصول إليهم.