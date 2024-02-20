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الثلاثاء 20 شباط 2024
1:55 م
29 ألفا و195 شهيدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع
حصيلة الشهداء بالعدوان الإسرائيلي مستمرة بالارتفاع (غيتي)
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و195 شهيدا و69 ألفا و170 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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وأكدت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 103 شهداء و142 مصابا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حين لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض دون أن يستطيع الدفاع المدني الوصول إليهم.
فلسطين
غزة
الاحتلال الاسرائيلي
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